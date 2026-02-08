贯彻落实越共十四大决议会议：深入推进各项革新 成功实现各项经济社会发展指标

2月7日上午，越共中央委员、中央书记处书记、中央政策战略部部长阮青毅在研究、学习和贯彻落实越共十四大决议的全国会议上作了关于经济社会发展十年战略（2021—2030）实施五年评估及2026—2030年经济社会发展计划的专题报告。





26项主要经济社会指标中的22项已完成或超额完成



关于2021—2030年经济社会发展十年战略前五年实施情况，阮青毅指出，2021—2025年期间越南经济发展硕果累累，26项主要经济社会指标中有22项完成或超额完成，其中全部社会发展和社会保障指标均超额完成；仅2024年和2025年就完成或超额完成全部15项既定指标。



大会文件从10个方面对所取得的成果进行了全面评估。其中，宏观经济运行延续了总体平稳，经济各大指标保持在合理区间，与地区及世界多国相比，经济保持较高增长水平，增长质量明显改善。新冠肺炎疫情防控工作得以有力有序推进，并与经济复苏和发展措施紧密结合。



工业化、现代化进程已推动经济结构调整并与增长模式创新相结合，并取得了积极成效；经济初步朝着数字化、绿色化、多元化方向转型，韧性和抗风险能力不断增强，推动基于科技与创新的价值链提质升级。三大战略性突破的实施也取得更全面更务实成效。



与此同时，各地区及跨区域经济社会发展受到高度重视；海洋经济持续推进并取得积极成效；城镇化进程、城市发展以及新农村建设取得显著成果。文化、社会和人民发展取得长足进展，人民物质与精神生活水平持续提高。



资源管理与利用、环境保护、应对气候变化以及防灾减灾工作得到重视并取得积极进展。国防安全不断得到巩固与加强，社会治安秩序得到维护，国家独立、主权、统一和领土完整得到大力保障。外交工作不断深化，以更深层次融入国际社会，并取得多项重要且具有战略与长远意义的成果。社会主义法治国家建设以及反腐败、反浪费和反消极现象工作得到有力推进，并取得多项突破性成效。



除了所取得的成就之外，十四大也明确指出了经济增长、三大战略性突破实施以及教育培训的根本而全面革新等方面仍存在的不足和薄弱环节。



国家建设与发展中的5项指导意见



关于2026—2030年经济社会发展计划，十四大决议提出了新阶段国家建设与发展的5项指导意见。



一是，大会决议强调“四个坚持”，首次提出“以发展促稳定、以稳定推动国家快速可持续发展”的新观点，并提出提升战略自主能力、发展模式创新等要求。



二是，决议明确在科技、创新、数字化转型实现新突破，主动融入国际社会；“以经济社会发展和环境保护为中心，以党建为关键，以文化和人民发展为精神基础，以加强国防安全、推进外交工作与融入国际社会为重要且经常性任务”。



三是， “将文化与人民的力量转化为发展的内生资源和强大动力”，“确立新的增长模式，大力推进工业化、现代化进程，以科技、创新和国家数字化转型为主要动力，将民营经济发展作为最重要动力之一”。



四是，要充分发挥越南人民的力量、智慧和担当精神以及全民族大团结力量，将民族力量与时代力量相结合，持之以恒维护国家独立、主权、统一和领土完整，未雨绸缪捍卫祖国。



五是，加强党和政治体系的建设和整顿；提升党的领导能力、执政能力和战斗力以及国家的治理和促进发展能力等。



大会决议提出的总体目标十分全面，旨在实现到2030年使越南成为具有现代工业的中等偏上收入国家，到2045年成为高收入发达国家的目标，建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南，坚定社会主义道路等。



为成功实现上述目标并紧扣各项指导意见，大会决议中提出了12项发展方向、6项重点任务和3项战略性突破，同时制定落实各项任务的行动计划，以便立即组织实施等。（完）