贯彻落实越共十四大决议会议：发展与国家历史、文化和地位相称的新时代对外工作

2月7日下午，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠在研究、学习和贯彻落实越共十四大决议的全国会议上作了关于发展与国家历史、文化和地位相称的新时代对外工作的专题报告。



促进思维方式的变革



在深入分析越共十四大确定的外交路线时，黎怀忠强调，这是党的国家发展路线中不可分割的重要组成部分。十四大文件中许多内容已彰显思维方式的变革和突破性举措，旨在满足新纪元国家发展要求，应对当前世界和地区形势的重大变化以及快速、复杂的演变。



十四大文件明确指出，“坚持奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展、外交关系多边化、多样化的外交路线。”其最高目标是，在遵循国际法基本原则和《联合国宪章》的基础上，通过平等互利合作，最大程度保障国家和民族利益。与此同时，秉持做国际社会的朋友、可信赖伙伴、积极且负责任成员的精神，为和平、友好、合作与发展作出贡献。



在原则上，越南共产党坚持确保党对外交工作的领导以及国家的统一管理。这方面工作在党际外交、国家外交和民间外交三大支柱上同步、全面且高效推进。



越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠。图自越通社



此外，除了具有贯穿性核心内涵之外，黎怀忠强调了十四大外交路线中极其重要的新内容。



一是，大会文件强调“发展与国家历史、文化和地位相称的新时代对外工作”。



二是，十四大补充“战略自主”和“自强”的观点，这完全符合越南革命发展的客观规律。



三是，文件明确，外交工作与融入国际社会的地位和使命是“重要且经常性的任务”。



对外交工作提出三项重要要求



关于在新纪元对外交事业发展的要求，黎怀忠指出，为了使外交事业与历史厚度、文化底蕴和国家地位相匹配，新纪元的外交工作须满足三项重要要求。



一是，为维护和平稳定环境作出贡献，及早识别并化解冲突风险，未雨绸缪捍卫祖国。



二是，主动发挥先锋作用，“先行开路”，最大限度争取外部资源和有利条件，服务国家安全与发展利益。外交工作要切实助力拓展发展空间，为国家三大战略性突破及重大转变创造新机遇。



三是，为提升国家在国际舞台上的地位、信誉与形象做出贡献。这既是国际责任，也是国家和民族利益所在。



值此机会，黎怀忠也建议各级各部门集中落实部分重点任务，以在新纪元推动外交事业向前发展。（完）