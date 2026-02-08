贯彻落实越共十四大决议会议：关于国防和保卫祖国的新思维、新认识

在研究、学习、贯彻落实越共十四大决议的全国会议框架下，中央政治局委员、中央军委副书记、国防部长潘文江大将于2月7日下午作了关于越共十四大关于国防和保卫祖国的新思维、新认识的专题报告。





潘文江大将指出，越共十四大以新的思维认识，深入讨论并决定了关于国防的战略主张。



关于国防和保卫祖国的目标，十四大确定：最高程度地保障国家—民族利益；坚定捍卫祖国的独立、主权、统一和领土完整；保卫党、国家、人民和社会主义制度；保卫革命成果、革新事业和工业化、现代化成果；维护和发扬民族传统文化价值；提升国家国际地位；巩固保障国家安全、制度安全、人的安全、经济安全、数据安全、网络安全；加强全民国防和主动防卫，未雨绸缪遏制来自内部的不稳定因素；维护政治安全、社会安全秩序；维护和巩固和平环境以建设和发展国家。



十四大继承和发展了历次大会关于保卫祖国的内容，同时补充了将“最高程度地保障国家—民族利益”置于首位和首要目标；以及“维护国家信誉和国际地位”、“保障人员安全”、“经济安全、网络安全”；“加强全民国防和主动防卫；未雨绸缪遏制来自内部的不稳定因素”，维护和巩固和平、发展国家环境。



这是体现越南党对国防、保卫祖国任务新思维发展的深刻观点和主张，是指导全党、全民和全军在新形势下集中有效实施国防任务，牢固保卫越南祖国的战略方向。



关于国防任务，十四大确定：加强国防，牢固保卫社会主义越南祖国是党、国家和政治系统及全体人民的经常性核心任务，其中人民军队是骨干力量，但有所发展；确认加强国防安全和推进对外、国际一体化是经常性核心任务；建设强大、现代化的全民国防；建设主动、牢固的防卫区域；制定与国家和各地区、地方的经济、文化、社会发展及对外工作相协调的，并符合新的行政区域划分和现代战争形态、作战方式的国防总体战略布局规划；切实做好民防任务，充分准备力量、装备、方案以履行和平时期军队的战斗任务。



关于建设革命化、正规化、精锐化、现代化的人民军队的任务，党的十三大确定到2025年基本建成精、简、强的军队，为2030年建成革命化、正规化、精锐化、现代化的人民军队奠定坚实基础。十四大确认：建设革命化、正规化、精锐化、现代化的人民军队。



潘文江大将肯定地说：“这表明，我党设定的时间比十三大提出的提前了5年。”

潘文江大将强调，党的十四大文件中关于国防和保卫祖国的新思维、新认识是正确且有战略意义的重大主张，是深刻总结党关于巩固国防、保卫祖国的领导成果；继承和发展民族卫国抗敌传统与经验的结晶。

深刻领会并胜利组织实施党关于国防、保卫祖国任务的观点主张，是全党、全民、全军的责任；是未雨绸缪，防患于未然的卫国之策；旨在维护政治稳定与和平环境，建设富强、繁荣、文明、幸福的社会主义国家。（完）