贯彻落实越共十四大决议会议闭幕：以具体行动落实决议

2月7日下午，由越共中央政治局、中央书记处组织的研究、学习、贯彻落实越共十四大决议全国会议，在紧张、严肃和高度的责任感中进行一天后，圆满完成全部议程内容，胜利闭幕。

会议听取了苏林总书记关于十四大决议贯彻实施中的行动方向、任务要求以及组织部署工作的重要指导讲话，强调将决议转化为行动，将行动转化为成果，将成果转化为人民生活的具体变化。

中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决在回应并落实苏林总书记的指导意见时强调，会议结束后，各级党委、党组织必须继续深化学习、普及宣传决议精神；加强领导与指导，以具体行动落实十四大决议；将传统方式与有效利用科学、技术、数字化转型应用相结合；同时注重检查监督，确保在研究、学习、领会、宣传及每一步贯彻落实中取得实质性成效，决心胜利实现党的十四大决议。

这是一次非常重要的会议，以线上线下相结合方式举行，主会场设在国会大厦延鸿大厅，在各中央机关，各省、市、乡、坊和特区，军队、公安、企业内组织等设有31097个分会场，各分会场参会代表超过190万人。越南电视台、越南之声广播电台进行现场直播。

会议重点围绕十个专题，研究、阐明党的第十四次全国代表大会文件中的核心要义、关键内容和新点。

各专题包括：越共十四大文件中的若干新问题、核心要义及40年革新经验；落实十四大决议的行动计划；十三届任期内党建工作总结及《党章》施行15年（2011-2025年）总结，十四届任期内党建工作及《党章》实施的方向、任务和措施；评估2021-2030年十年经济社会发展战略及2026-2030年经济社会发展计划的五年执行情况；新时代国家建设、发展和保卫事业中发挥全民族大团结力量；十四大关于国防、卫国工作的新思维、新认识；十四大关于国家安全的新思维、新认识；发展与国家历史、文化和地位相称的新时代对外工作；党领导越南革命100年（1930-2030年）总结提纲及未来100年（2030-2130年）国家发展方向和领导方针，以及《社会主义过渡时期国家建设纲领》实施40年总结；按照党的十四大决议精神，革新检查、监督工作，为加强纲纪、满足新形势任务要求作出贡献。

通过上述10个专题，会议阐明了当前需要落实的关键问题，并确定了整个任期乃至未来需要部署的重大方向，从而深化了对民族发展道路的认识，以及对党在新时代领导思维和执政方式革新的要求。（完）