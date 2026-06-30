贯彻落实第10-NQ/TW号决议会议：发挥外资与国内资源协同效应 培育新发展动能

越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足在会上强调，经过近40年吸引外国投资，越南已进入新的发展阶段，重点不再是单纯增加投资项目数量或扩大投资规模，而是提升外资质量，推动科技创新、技术转移和人才培养，加强外资企业与国内企业之间的联系与合作。



第10号决议提出六项重要发展理念转变：由“吸引外国投资”转向将外资经济作为国民经济有机组成部分加以发展；由以投入要素为导向的优惠政策转向依据企业在技术转移、研发、人才培训、绿色转型和可持续发展等方面的实际成效给予支持；由投资管理模式转向打造透明、稳定并具有国际竞争力的投资环境。





决议一项重要创新是统筹发展国际资本生态体系，包括外商直接投资、间接投资、资本市场、国际金融中心、自由贸易区及新型发展模式，提高资源配置效率，为长期经济增长提供有力支撑。



会议场景 图自越通社



根据决议，到2030年，越南力争成为中长期高质量外资的重要投资目的地，吸引外资注册资金2000亿至3000亿美元，其中实际到位资金达到1500亿至2000亿美元。预计约75%的新增注册资本将来自在科技、金融和现代治理方面具有优势的发达经济体。同时，力争将重点产业本地化率提高至45%至50%，培育约1万家国内企业参与外资企业供应链，并在2030年前实现证券市场升级为新兴市场。



到2045年，越南力争成为众多跨国企业在区域内的生产、服务、创新和运营中心，推动外资经济与国有经济、民营经济深度融合，使外资经济贡献约30%的国内生产总值和25%的全社会投资总额。



为实现上述目标，决议提出七项重点任务，包括：创新发展理念，统一对外资经济的认识，实现从“管理思维”向“发展赋能思维”转变，将外资经济视为国民经济的有机组成部分和国家竞争力的重要动力。要纠正在招商引资中片面追求数量、无序竞争的现象，坚决不以牺牲环境、自然资源、社会保障和经济安全为代价换取单纯的经济增长。



同时，推动体制机制实现突破性进展，持续完善透明、稳定、具有国际竞争力的投资环境。改革优惠支持政策，由以投入要素为导向转向依据企业实际经营成效及承诺履行情况给予支持。建立战略投资者遴选、支持和管理机制；对规模大、跨区域带动作用强、能引领产业链发展的战略性技术项目以及承诺实施技术转移的高新技术项目实行特殊投资审批流程和配套支持政策。在部分地方试点推行具有突破性的制度创新，并依托数字平台、数字数据和人工智能推进投资管理现代化。



范家足表示，政府已责成财政部研究提出专项机制和配套政策，及时将决议内容制度化，为外资经济发展新方向提供有力法律保障。他强调，第10号决议能否取得实效，不仅取决于政策质量，更需要全政治体系统一思想、坚定决心、高效组织实施，同时离不开国内外企业界和投资者的积极参与和支持。



根据部署，各部委、地方政府将尽快把决议具体落实为行动计划，持续优化投资环境，提高国家治理水平，推动科技创新，建设透明、稳定的营商环境，不断提升越南在全球价值链和国际投资格局中的地位。（完）