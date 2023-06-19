谷歌：越南旅游搜索量位居世界7位

越南文化体育旅游部旅游总局发布的消息显示，根据谷歌旅游搜索趋势分析工具的统计数据显示，自3月中旬至6月初，越南旅游搜索量在世界排名第7位（增长率在10%至25%的组别）。

世界上增长率最高的10大目的地排名分别为土耳其、希腊、克罗地亚、印度、意大利、西班牙、越南、美国、日本和英国。越南是跻身该排行榜的唯一东南亚国家。其他东南亚国家排名为泰国第15位、印度尼西亚第16位、马来西亚第18 位、菲律宾第20 位、新加坡第265 位等。

越南旅游搜索量最多来自于美国、日本、澳大利亚、印度、韩国、新加坡、英国、马来西亚、德国和法国等。这些都是越南在北美、东北亚、西欧和东南亚等地区的重点旅游市场。印度和澳大利亚是越南增长最快的两大潜在市场。

越南国内搜索量最多的地方包括胡志明市、河内、岘港、富国、芽庄和会安。此外，部分地方搜索率增长较高，如归仁（75%以上）、海防（75%以上）、头顿（25%至50%）、下龙（25-50%）、芽庄（10-25%），芹苴市（10-25%）。

据谷歌的数据，目前越南旅游搜索量比2022年同期增长2至3倍。

2023年前5月，越南接待外国游客人数460万人次，达年度计划的57.5%。国内游客人数达5050万人次，达年计划的50%。（完）