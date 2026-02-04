谱写越柬牢固友谊的新篇章

在越共中央总书记苏林率领越南高级代表团对柬埔寨进行国事访问前夕，柬埔寨皇家学院（RAC）政策分析师希恩森（Seun Sam）向越通社驻金边记者分享了关于此次访问的重要意义及期待。

希恩森强调，苏林此访是一项重要的政治事件，体现了柬埔寨人民党（CPP）与越南共产党以及两国之间关系的高水平。这是苏林在越共十四大后的首次外访，显示出越南对柬关系的特别重视，符合“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的方针。

这位专家认为，此访将有助于增进两国相互信任与了解，推动经济、贸易、基础设施互联互通、文化、国防及边境事务等领域的合作。这种合作不仅为两国人民带来切实利益，还将加强东盟框架内的合作，为东南亚地区的和平、稳定与可持续发展作出贡献。

希恩森特别强调了越南共产党中央政治局与柬埔寨人民党中央常委会高级别会晤的深刻意义。此次会晤正值越共十四大胜利闭幕后举行，体现了越南党和人民对新领导层的高度信任。柬埔寨方面也通过贺信和派遣高级代表团表达了热烈祝贺与支持。

这位RAC分析师将即将举行的会晤意义概括为三个要点：

一是增进信任，面对领导层人事变动后以及两党作出新承诺的新背景，此次直接会晤将有助于增进双方信任。

二是推动战略务实合作，双方将重点讨论经济贸易、基础设施、公路互联互通、能源、数字化转型、边境地区发展、国防安全以及应对水资源和气候变化等共同挑战方面的合作。

三是保障地区安全，柬越关系是维持东南亚地区和平、稳定与可持续发展的核心因素之一。

希恩森表示，相信此次高级别会晤不仅将确认两党两国之间的友谊，更将开启新的篇章，使两国关系更加深入与牢固，为双方带来实实在在的利益。他强调：“这是为双边美好关系未来发出的积极而强有力的信号”。（完）