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谅山省多管齐下确保销往中国的新鲜水果顺畅通关
6月初，对中国出口的大量芒果、波罗蜜、龙眼、火龙果以及新鲜荔枝等越南各种农产品已运往谅山省新清口岸。为了保障上述农产品顺畅通关提供一切便利条件，谅山省各职能力量已多措并举并主动制定具体计划，助力农产品快速通关。
各职能力量已对新清口岸通关地区和停车场进行交通疏导分流。承载新鲜水果的车辆将获得优先通关。
谅山省新清海关分局副局长冯文巴说：“我们已多措并举为农产品出口企业提供一切便利条件，近段时间，大量新鲜荔枝已运往新清口岸，因此我们已为承载新鲜荔枝的车辆提供通道优先服务。”
新鲜荔枝出口企业 代表武琼庄说：“在口岸各职能力量的协助下，我们货车已快速且顺利通关。”
为了确保货物进出口活动安全，新清边防哨所已增加边防力量、安排人员24小时值班值守对口岸地区的车辆进行分流疏导，最大限度避免车辆拥堵现象。
从5月15日至31日，通过新清口岸承载新鲜水果的车辆共1500辆，其中主要是香蕉、芒果、波罗蜜、荔枝和火龙果等越南主要出口农产品。（完）
各职能力量已对新清口岸通关地区和停车场进行交通疏导分流。承载新鲜水果的车辆将获得优先通关。
谅山省新清海关分局副局长冯文巴说：“我们已多措并举为农产品出口企业提供一切便利条件，近段时间，大量新鲜荔枝已运往新清口岸，因此我们已为承载新鲜荔枝的车辆提供通道优先服务。”
新鲜荔枝出口企业 代表武琼庄说：“在口岸各职能力量的协助下，我们货车已快速且顺利通关。”
为了确保货物进出口活动安全，新清边防哨所已增加边防力量、安排人员24小时值班值守对口岸地区的车辆进行分流疏导，最大限度避免车辆拥堵现象。
从5月15日至31日，通过新清口岸承载新鲜水果的车辆共1500辆，其中主要是香蕉、芒果、波罗蜜、荔枝和火龙果等越南主要出口农产品。（完）