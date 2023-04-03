谅山省人民委员会主席与中国广西崇左市委书记举行会谈

谅山省人民委员会主席胡进绍4月3日主持召开与中国广西崇左市委书记蓝晓的会谈。双方相关厅局和行业领导代表会谈时在座。

胡进绍表示，双方通过此次会谈开展落实在2023年新春会晤和越中联合工作委员会第十次会议会议上所签署的协议以及谅山省委书记阮国团与广西壮族自治区书记刘宁在3月30日会谈上共同讨论的内容和所达成的共识。

双方就推进越中友谊—友谊关跨境旅游合作区的建设；启动越南新青与中国浦寨之间的旅游合作关系；加强协调配合，及时排除困难和障碍，以继续有效落实有关跨境劳务管理的合作协定等问题共同研究解决方案和具体方向。

与此同时，双方力争在2023年6月1日前完强友谊–友谊关国际口岸1088-1089号界碑区域间货运专用通道正式投入运行； 推动越中平宜-平宜关双边性口岸的升级改造和正式开放；将越南峙马-中国爱店双边性口岸的官方工作时间提交给双方政府审批；研究推动将越南峙马-中国爱店双边性口岸升级为国际口岸；尽快考虑恢复双方多对次级口岸的通关活动；建议双方主管部门批准通过同登-凭祥国际铁路火车站口岸的投资主张并发挥其在进出双边口活动中的作用。

同时，两个地方进一步促进两地经贸合作，推进通关便利化；加快交通联通和基础设施的建设，加强边境地区高速公路和口岸高速公路的建设；加大合作力度，推进边境管理工作和防范打击跨境犯罪工作的现代化等。

蓝晓建议谅山省与广西特别是崇左市共同推动并提出增加双方在公路和铁路渠道上的贸易往来的解决方案；努力恢复双边次级边境口岸的通关活动；促进双方边境旅游合作等。

会上，双方一致同意进一步加强合作，特别是进一步深入经济贸易、电子商务、通往口岸的交通联通、基础设施发展、货物进出口路线扩建、码头区、物流服务和内陆港口、数字和智能边境口岸；升级和重新开放双方边境口岸和通道等领域。

会谈上，两地领导互赠纪念品，并互相邀请双方领出席两地在2023年内的各项重要活动。（完）