据《人民报网》，凭着拥有得到相对同步投资的2个国际口岸、1个国家口岸和9个二类口岸，谅山省成为沿线越南与中国之间最大的进出口货物转运区，是越南对中国农产品出口的重要通道。

近年来，通过谅山省各口岸的货物进出口活动日益增加，为促进越南、中国和东盟之间的经贸往来发挥了重要作用。

促进跨境贸易

谅山省海关局副局长韦功祥称，近年来，该省的进出口活动经常涉及全国2800至3000家企业和经济组织。

进出口活动日趋活跃，年均通关人数约130万。每年出入境交通工具总数超过450万辆，有利于口岸地区基础设施使用费多年来持续上涨。

具体而言，2013年至2022年，全省四大口岸收入达4.559万亿越盾，占全省所有口岸收入的81.5%以上，有助于补充用于投入口岸经济区基础设施的资金。

过去一段时间，谅山省着力建设出口加工区、非关税区、货物转运区、物流服务等，为货物通关提供服务，并具备足够的保管、包装、标签等条件，为提高越南输华农产品的价值。

从2020年至今，谅山省已斥资近3.3万亿越盾投入总面积143公顷，位于高禄县瑞雄和富舍两乡的货物转运区项目，该项目规模满足每年约36.4万辆汽车流通，为促进跨境贸易做出了重要贡献。

同登-谅山口岸经济区管委会副主任黄庆维表示，目前，全省口岸经济区口岸系统已基本得到美化、升级改造，货物转运和接收的能力大大提升。

截至目前，口岸经济区中正在有效期内的投资项目共126个，协议资金总额13万亿越盾以上；其中，从事仓库堆场领域的投资项目29个，从事贸易服务领域的投资项目近50个。

与投入基础设施的同时，通过商业银行进行边境进出口支付得到广泛而有效应用，限制了现金支付，节省了进出口支付中的外汇（美元）。

截至目前，已有12/15家商业银行与中资银行分行签署边境支付协议，以便开展跨境支付活动，2013-2022年进出口货物支付交易额达217.14万亿美元，满足了国际经济一体化趋势下边境贸易活动的要求。

友谊春刚股份公司经理阮鸿刚透露，该公司在友谊国际关口运营，从事仓库堆场服务的投资、开发，客运，物流、通关等领域。

口岸堆场区每天货物运输车辆吞吐量为数百辆，客运中转站由公司管理，可确保1000至1200辆卡车停留，250至300辆客车在口岸地区接送客户，满足货物进出口运输、口岸出入境的需求。

为了满足日益增长的贸易和物流需求，友谊春刚股份公司计划投资将堆场面积扩大到120多公顷，投资总额超过4.5万亿越盾。该项目将有助于公司提升生产能力，充分挖掘市场潜力，并为口岸经济创造便利条件。

建设智慧口岸

近年来，中国扩大从越南进口农产品、水果，因此出口货物量大幅增加。越南对中国出口的农产品和水果约占经过谅山省出口总额的80%。

正值农作物主季，火龙果、芒果、荔枝、西瓜、榴莲、黑果冻等多种主力农产品和水果被运到友谊国际口岸和新清口岸，造成这里严重拥堵，给企业、商人造成经济损失，影响交通安全、环境卫生等。

谅山省工贸厅厅长阮廷大表示，为了解决这一情况，谅山省人民委员会已指导相关部门、单位、机构和职能力量实施了多项措施，例如指导车辆至等候区，逐步分流进入口岸区；与中方就延长通关时间、加强对企业宣传等进行交换意见和会谈。

然而，上述措施只是临时措施，并不能彻底解决高峰时段该省口岸货物拥堵问题。

最近，范明正总理对中国进行正式访问并出席在天津举行的世界经济论坛新领军者年会期间，执行被交给的任务，谅山省人民委员会领导代表和中国广西壮族自治区政府领导签署了双方关于共同推进中国北京智慧口岸试点建设的框架协议。

据此，双方同意在越南友谊国际口岸-中国友谊关国际口岸货物运输专用通道和越南新清-中国浦寨货物运输专用通道推进试点建设智慧口岸。

根据中方的建议，智慧口岸将根据两种模式建设，包括智能空中轨道运输方式和地面自动导引车运输方式。

谅山省人民委员会主席胡进绍重申，智慧口岸模式建设符合政府和谅山省的主张和方向，符合该省和国家数字化转型计划的目标。

从而为双方货物通关活动快速、无接触、不间断地进行创造有利条件，提高通关效率，解决进出口货物拥堵问题，进口特别是高峰时段，降低企业和贸易商的成本。

智慧口岸模式还有助于提高通关能力和效率，增强谅山省的竞争优势，吸引企业通过该省开展进出口活动。

通过多项务实活动，谅山省领导正在努力把谅山早日建设成为进出口、贸易、服务、旅游活动的中心枢纽之一，是东北地区重点口岸经济区，东盟各国与中国和其他国家市场货物贸易的重要门户。

谅山省提出的目标是，到2025年，友谊国际口岸将成为“模范口岸”，新清口岸将成为“农业贸易中心”，成为该省重要的经济、贸易、服务和旅游中心。

经同登火车站的国际铁路线将成为一条以现代化、智能化物流和配套服务为基础、与东盟各国铁路服务发展相称、极具竞争力的长途运输线路。

谅山省正在建立吸引和调集约14万亿越盾的非预算资金投入口岸经济区项目的机制，力争到2030年将口岸经济区发展成为现代、活跃、绿色口岸经济区，建设同步、现代化的基础设施体系，拥有完善的服务网络；国家和国际口岸服务和物流中心。（完）