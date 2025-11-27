谅山省与中国广西壮族自治区拓展数字化转型、智慧口岸及物流合作

在会谈中，谅山省人民委员会主席阮景全强调，近期，在越中全面战略合作伙伴关系及构建越中命运共同体的基础上，谅山省与广西壮族自治区的合作不断得到巩固，成为两国地方合作的亮点和典范模式之一。民间交流以及文化、体育、教育、医疗、边境管理、预防打击犯罪等活动蓬勃开展。双方将合作拓展至数字化转型、智慧口岸、物流、人工智能、数字经济等新领域。



在经济、贸易方面，经谅山与广西之间的口岸、专用通道的货物进出口活动保持稳定、畅通，为越中双边贸易总额作出了显著贡献。在基础设施互联互通方面，双方已配合升级扩建重点边境地区的货物运输专用通道，开展友谊—友谊关国际口岸试点建设智慧口岸方案，越南河内—中国南宁国际直达客运线路恢复运营，为促进民间交流、旅游和贸易带来机遇。



阮景全建议，在经济、贸易、口岸互联互通方面，双方继续配合在友谊—友谊关、支马—爱店口岸有效运行新的货物交接模式，以及将新清—浦寨专用通道早日正式投入运营，方便两国及第三国货物和车辆往来。



越南谅山省委副书记、省人民委员会主席阮景全与中国广西壮族自治区党委副书记、自治区人民政府主席韦韬会谈。图自越通社

阮景全同时提议，广西延长谷南—弄尧区域中方工作时间和进行交通基础设施升级，以满足日益增长的商贸需求。在边境管理与预防打击犯罪方面，双方维持经常性信息交换机制，在出入境管理工作中紧密配合，打击跨境犯罪，确保边境和平、友好、稳定，更好地服务经济社会发展。



中国广西壮族自治区政府主席韦韬强调，此次会谈有助于加强双方在多领域的友好合作关系。广西与谅山省有着悠久的友好交流合作关系。近期，广西与谅山省的商贸和基础设施互联互通取得了重要进展。边境管理富有成效，双方加强了在执法和联合检查、预防跨国犯罪等领域的合作，维护边境地区稳定。



韦韬建议，为了进一步加强和深化双方的友好合作关系，谅山省应加快智慧口岸建设进度。目前，广西一侧的智慧口岸建设项目已具备在今年底进行试运行的条件，准备与谅山省的智慧口岸系统进行对接。



韦韬希望，双方加强跨境旅游发展。近年来，中越跨境旅游发展迅速。越南成为许多中国游客的旅游目的地，同时到广西旅游的越南游客数量也大幅增长。2025年前10个月，广西已接待约15万人次越南游客。实际表明，谅山省与广西在跨境旅游合作发展前景广阔。（完）