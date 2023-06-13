调查打击非法贩卖野生动物记者网络正式成立

6月13日，在“加强媒体记者在打击非法贩卖野生动物的参与”研讨会上，越南农业与农村发展部下属林业项目管理委员会、国际自然保护组织驻越南办事处（WWF- Viet Nam）和《越南农业报》举行“调查打击非法贩卖野生动物记者网络”亮相仪式。

调查打击非法贩卖野生动物记者网络是一个自愿、非政治、非营利的专业团体，包括专门报道或对调查和打击非法贩卖野生动物感兴趣的独立记者。

该网络得到美国国际开发署 （USAID）的技术支持，是媒体记者共享信息，加强协调，提高信息报道质量的良好平台。其目的是助力打击野生动物非法交易活动，提高全社会对野生动物的保护意识，表彰在打击非法贩卖野生动物活动取得优异成绩的组织和个人。

《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）越南站副主任王进孟表示，越南生物多样性丰富多彩，高等植物超过11400种；兽类322种，爬行类397种，两栖类181种，鸟类900多种，昆虫类12万种；淡水鱼700种，海水鱼2458种。

然而，越南多种动植物物种正在面临灭绝的危机。2007年越南红皮书上有407种稀有、濒危动物，7 种动物被列入世界濒危动物前100名单。

王进孟指出，非法贩卖野生动物及其制品是野生动物面临灭绝危机的主要原因。每年，警方已破获数十起野生动物走私案，打击多个专业犯罪组织。

但是，部分部门和地方对野生动植物非法交易活动的管控力度不高，许多野生动物执法人员在调查、识别、应用技术和共享信息方面的能力仍然有限等。

越南农业报副总编辑黎仲担表示，希望记者网络将大力支持“对野生动物及其制品交易说不”宣传活动。（完）