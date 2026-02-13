调整2026年立法计划

越南国会主席陈青敏已签发关于调整2026年立法计划的第119/2026/UBTVQH15号决议。

具体是，国会常务委员会决定将《首都法》（修正案）草案列入2026年立法计划，并提交第十六届国会第一次会议审议通过。

将关于提高预防和解决国际投资争端效率的协调机制和特殊政策的决议草案提交国会审议的时间从第十六届国会第二次会议调整到第一次会议。

将《贸易法》、《竞争法》、《外贸易管理法》、《电力法》、《消费者权益保护法》若干条款修改与补充草案拆分为两个草案：一是《贸易法》、《竞争法》、《外贸易管理法》、《消费者权益保护法》若干条款修改与补充草案；二是《电力法》若干条款修改与补充草案，并提交第十六届国会第二次会议审议通过。

国会常务委员会还决定将《房地产经营法》若干条款修改与补充草案调整为《房地产经营法》（修正案）草案，并将其提交国会审议通过的时间从第十六届国会第一次会议调整到第二次会议。

与此同时，将《住房法》若干条款修改与补充草案调整为《住房法》（修正案）草案，并将其提交国会审议通过的时间从第十六届国会第一次会议调整到第二次会议。

将《食品安全法》（修正案）草案和《商品衍生品交易法》草案补充到2026年立法计划中，提交第十六届国会第二次会议审议通过。同时，将《行政决定颁布程序法》草案从2026年立法计划中移除。

国会常务委员会已指派提案机关、负责审查和参与审查的机关，并明确了提交国会常务委员会对2026年立法计划中调整项目提出意见的进度。（完）