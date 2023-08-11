调动资源促进越南的能源转型进程

8月11日下午在河内，越南自然资源与环境部就调动资源落实《建立公正能源转型伙伴关系（JETP）政治宣言》计划草案举行磋商研讨会。

各国际伙伴、国际组织、格拉斯哥净零排放金融联盟（GFANZ）、企业、非政府组织、部委、行业等代表以及专家、科学家等出席研讨会。

越南自然资源与环境部副部长黎功成在致开幕词时表示，落实《建立公正能源转型伙伴关系（JETP）政治宣言》秘书处希望收到 JETP 中包含的项目提案。这些项目需要符合一套框架标准，有助于越南实施好第八个电力总体规划和国家能源总体规划，符合越南和合作伙伴的优先事项，并确保实施技术、资源的可行性和可实施性，并可立即部署展开；优先考虑具有突破性和溢出效应的项目，促进越南能源转型进程。

英国驻越南大使伊恩·弗鲁（Iain Frew）表示，各国际伙伴很高兴以完美的方式进入实施《建立公正的能源转型伙伴关系政治宣言》的下一阶段，目前正在制定资源调动计划。这是可以规划实现越南公平能源转型的雄心道路，从而促进增长、支持国家社会经济目标并增强能源安全和竞争力的机会。

欧盟常驻越南临时代办代表托马斯·维尔辛（Thomas Wiersing）强调，愿意与越南所有主要部委以及非政府组织、国有企业、私营部门、研究团体等密切合作，以确保社会的广泛共识。

联合国开发计划署驻越南首席代表拉姆拉·阿勒哈利迪（Ramla Khalidi）表示，越南在为绿色、低碳和气候适应型经济成功制定了详细路线图，这不仅对越南的繁荣至关重要。

2022年12月，在比利时布鲁塞尔举行的东盟—欧盟建立关系45周年纪念峰会框架内，越南和七国集团（G7）内外其他国家批准了《建立公正能源转型伙伴关系的政治宣言》（JETP宣言）。

落实建立公正能源转型伙伴关系的政治宣言，国际合作伙伴将帮助越南完善相关政策，以吸引对能源转型和提高能源效率的投资，加强电网基础设施、教育和职业培训、动员私营部门参与可再生能源中心的发展、碳排放储存和使用、储能设备和电池的生产、绿色氢和绿色氨生产、海上风电开发等。

合作伙伴承诺在未来3至5年内筹集155亿美元的初始资金，以满足越南公正能源转型的需求。如果越南充分利用前期动员并满足国际伙伴和国际金融机构的条件，后期的金额可能会更高。

为落实《建立公正能源转型伙伴关系的政治宣言》，自然资源与环境部主持协调有关部委、机构制定并提交政府总理批准落实《建立公正的能源转型伙伴关系政治宣言》提案。

其后，政府总理于2023年7月14日决定成立由自然资源与环境部部长担任主任的落实《建立公正能源转型伙伴关系（JETP）政治宣言》秘书处。（完）