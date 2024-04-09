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评估提名清化省野兽洞为世界遗产的可能性

4月8日，清化省文化体育旅游厅同考古研究院、考古学会联合举办“评估提名并确定建立申请联合国教科文组织将石成县野兽洞（Hang Con Moong，意译）遗产列入《世界遗产名录》档案的可能性”学术研讨会。

48日，清化省文化体育旅游厅同考古研究院、考古学会联合举办“评估提名并确定建立申请联合国教科文组织将石成县野兽洞（Hang Con Moong，意译）遗产列入《世界遗产名录》档案的可能性”学术研讨会。

 

研讨会上，与会代表重点评估了野兽洞遗迹和周边地区的现状及其突出价值，同时就申遗路线图、需要收集的信息来源和联合国教科文组织专家、考古学家、国内外遗迹管理人员之间的协调配合机制等问题深入交换了意见。

 

越南考古学会主席宋忠信表示，根据1972年《世界遗产公约》和有关规定，野兽洞遗址可满足全球主要标准，即文化标准和长期定居标准。他强调，申遗工作是一项艰巨任务，需要管理机构、地方、科学家的携手努力。目前，清化省需要成立省级指导委员会，指导相关单位配合中央政府建设申遗档案。

 

野兽洞于1976年首次发掘，被认为是越南乃至东南亚最独特的史前洞穴考古遗址。遗址区包括数十个洞穴和石顶，分布在清化省石成县菊芳国家公园的缓冲区及和平、宁平两省的部分地区，总面积超过2万公顷。

 

2008年，野兽洞得到全面考察，为建立世界文化遗产档案做准备。2010年至2014年，越南考古研究院、社会科学翰林院与俄罗斯科学翰林院等单位配合，对该洞穴进行发掘。 这项研究工程提供了大量有关越南和地区史前时代的新资料。科学家证实，大约公元前6万年至公元前7000年，该洞穴中就有史前人类居住。这里是古代越南人连续定居的地方，拥有山围、和平和北山等越南乃至东南亚地区的三种典型文化。野兽洞是人类传统定居方式的典型，见证了人类从旧石器时代到新石器时代，从狩猎采集到农耕的过程。

 

2007年，野兽洞被列入《国家遗迹名录》并于2015年被列入《国家级特殊遗迹名录》（完）

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