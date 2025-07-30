设在俄罗斯圣彼得堡市维堡区的胡志明广场正式揭幕

越通社驻俄罗斯记者报道，在揭幕仪式上，吴芳璃夫人与圣彼得堡市长亚历山大·别格洛夫（Aleksandr Beglov）共同揭开了镌有“胡志明广场”字样的红绸标牌。广场旁边还有一块金色字牌，铭记着胡志明主席的伟大功绩。他老人家是1945年9月2日越南民主共和国的缔造者、民族解放英雄、获联合国教科文组织所公认的卓越文化家。



在庄严感人的氛围中，吴芳璃夫人与越南、俄罗斯代表、旅俄越侨及众多俄罗斯友人已向胡志明主席塑像敬献鲜花，表达深切缅怀与敬意。



胡志明广场。图自越通社

圣彼得堡市长别格洛夫在致辞中强调，五年前，越南成为圣彼得堡在对外政策中优先发展的首个国家。此次胡志明广场的揭幕，正是两国友好合作关系持续发展的象征，也是加强两国兄弟情谊的重要标志。 越南驻俄罗斯大使邓明魁在讲话中表示，胡志明广场的正式落成，使圣彼得堡市如今已拥有一个完整的胡志明主席纪念群体：包括以胡志明命名的雕像、广场、自1978年设立的胡志明街，以及位于广场附近第488中学内专门设立的胡志明专题展示空间。这一系列纪念设施体现了俄罗斯人民对胡志明主席的深厚感情与尊敬，也表明俄方高度重视越俄传统友谊。



* 揭幕仪式后，吴芳璃夫人造访了第488中学，该校因胡志明展示空间而被视为接待越南代表团的“红色地标”。她亲切地向学校赠送了一尊胡志明主席雕像及《胡志明与越俄友谊》一书。



* 同日，旅居圣彼得堡越南人社群又迎来一项喜讯。越南人协会正式获得法人注册资格，标志着该协会在圣彼得堡市的法律地位得以确立，其在当地社会生活中的作用也将进一步巩固。（完）