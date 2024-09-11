让越老传统友谊万古长青、世代相传

会上，双方相互通报各自国情，尤其是党建工作和经济社会发展情况，就共同关心的地区和国际问题交换了看法，对两党两国近段时间的合作成果进行评估，为两国关系发展指明方向。



双方相互祝贺彼此在革新政策和落实各自党代会决议中取得的重要成就，肯定越老关系是两国人民的宝贵财富，是两党两国和两国人民的客观需要和最大力量源泉，需要精心维护并将其发扬光大。



苏林强调，越老关系一直是越南外交政策的重中之重。通伦强调，在任何情况下，老挝愿与越南一道，巩固和培育老越特殊团结友谊，使之万古长青、开花结果，为两国人民带来实实在在的利益，为地区和世界的和平、稳定、发展贡献力量。



双方指出，越老关系不断向更深层次更广范围发展，为各自国家经济社会发展、保障国防安全、维护社会治安秩序等做出贡献。两国领导人还对越南、老挝和柬埔寨三国关系日益向前发展感到高兴。



会上，越南政府总理范明政和老挝政府总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）都高度评价两国在经贸、投资、文化、教育、科技等领域的合作成果，强调需要在经贸合作领域实现突破，使其与两国良好的政治关系相称，重点解决两国在合作中存在的问题，促进越老两国和越老柬三国经济对接。



双方同意认真落实两国领导人达成的主要共识和方向，进一步密切两国政治关系，使其成为两国合作的核心方向，同时加强传略沟通，组织好各级党代会，为越南共产党和老挝人民革命党全国代表大会做好准备，充分发挥国防安全合作支柱的作用等。



双方领导人一致同意及时互换信息、进行磋商，在国际和地区场合保持密切配合和互相给予支持；有效落实越老联合声明和两党、两国达成的协议，各部门、地方达成的合作计划，加强两个经济体之间的互联互通和互补性；采取措施纾解困难和障碍，提高投资合作效果和质量。与此同时，提高两党、两国、阵线、团体、民间组织、各地方之间的合作关系，在经济社会发展、维护边境地区安全中扩大直接合作和互相提供援助。

双方强调用好现有机制的效果，继续革新、提高各领域合作效果，同时制定适合新机制，旨在进一步加强越老特殊团结关系，为两国人民带来实实在在的利益，为地区乃至世界和平、合作与发展做出贡献。（完）