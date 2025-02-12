让越南有机农产品进入德国及欧洲市场创造机会

越通社驻德国记者报道，在世界领先有机食品贸易展览会——2025年德国纽伦堡国际有机食品展览会(Biofach)的框架内，2月11日，越南驻德国商务处与越南有机农业协会（VOAA）在越南展区举行越南与德国和欧洲有机农产品企业商务洽谈对接会（B2B）。

越南有机农业协会副会长邓氏碧红女士在接受越南通讯社记者采访时表示，越南有机企业在本届博览会上展示的产品比往年更加丰富多样，除了茶叶、咖啡、香料、肉桂、八角茴香、胡椒、腰果等传统出口产品外，还有速溶咖啡、椰子花蜜产品、一次性餐具和生物材料食品容器等新产品，其中许多产品获得了JAS Control Union Certificattions、Bio Trade、USDA Organic、For Life、GlobalGAP等国际认证。

越南驻德国商务参赞邓氏清芳表示，近年来，越南与德国贸易往来不断增长。据越南海关统计，2024年，越德双边贸易额达到117亿美元，其中越南对德国出口额为74.3亿美元，成为德国在东盟最大的贸易伙伴。农产品出口占越南对德国出口额的12%以上，但有机产品所占比例非常小。越南目前正在扩大有机农产品的种植面积，而德国是世界有机生产的领先国家，因此双方在有机产业的合作机会巨大。

邓氏清芳女士强调，越南农产品在欧洲具有优势，因为有一些特定产品是欧洲没有的，尤其是肉桂、八角茴香、胡椒等香料。越南有机产品越来越丰富，满足进口国的要求。然而，越南有机产品目前大多数仍以原材料出口为主，同时也面临欧盟市场的诸多技术壁垒。出口企业必须在该市场抢先机，抓住新趋势，发挥优势，才能在该市场立足。

2025年德国纽伦堡国际有机食品展览会2 月 11 日至14日在德国巴伐利亚纽伦堡市 (Nürnberg)举行，吸引来自 94 个国家的约 2300 家参展商，聚焦有机食品行业变革趋势与创新。（完）