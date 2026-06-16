让越南发展成为外商投资热土

吸引高质量外资



第10号决议明确指出，外资经济是国民经济的重要组成部分，不仅为发展型投资补充中长期资金，同时也是引进先进技术、现代管理方式、提升人力资源质量以及拓展市场的重要渠道。



党和国家领导层的观点是将发展外资经济与提升经济效率、增强战略自主能力和经济竞争力相结合；从主要吸引投资的思维转向构建国家战略性投资平台思维；从按行政区划吸引投资转向按产业集群、价值链和创新生态系统吸引投资。同步发展统一完善的外资投资生态系统，与国内企业发展战略、资本市场发展、国际金融中心、自由贸易区、经济区、工业园区、高科技园区、创新中心和物流、数据和能源基础设施的建设相结合；鼓励外资企业在越南设立区域总部和区域运营、研发、设计和服务中心等。

基于上述指导方针，第10号决议提出了具体目标：到2030年，力争使越南在投资营商环境、竞争力、创新创意、公共服务质量以及承接高质量外资项目能力方面进入东盟先进行列。力争每年吸引注册资本约400-500亿美元，实际到位资金约300-400亿美元；其中，约75%的外资来自在技术、资本和现代管理方面具有优势的发达经济体。

原越南计划与投资部（现为财政部）外国投资局局长潘友胜评价称，中央政治局颁布第10号决议对至2045年引导外资吸引与使用工作具有战略意义。



潘友胜指出，该决议的重要新内容在于从“吸引更多资金”转向“吸引更高质量的外资”。目标不仅在于扩大投资规模，而且着眼于引进先进技术、提升国内附加值、增强创新能力并推动国家经济现代化进程。



越南具备吸引外资多重优势



近年来，流入越南的外资持续创下新纪录。具体是，今年前5个月，越南吸引外资注册总额近250亿美元，同比增长近35%；外资实际到位约97.5亿美元，同比增长9.6%，创五年来新高。值得注意的是，外资正向高科技和绿色经济领域转移。例如，5月18日，总投资超过59.372万亿越盾（约合22亿美元）的乂安省琼立液化天然气热电厂项目正式开工建设。



外国投资者选择越南的原因较多，其中首要因素是经营效益。以三星为例，其在越南实现数十亿美元利润，被视为外资企业中“最赚钱的机器”。2025年，该集团在越南的总营收约达597亿美元，同比增长8%；净利润达35.3亿美元，同比增长12%。值得关注的是，三星越南工厂目前为三星全球收入贡献率约25.4%，为该集团合并利润贡献率达近 10%。

在零售领域，日本投资者永旺同样凭借国内市场消费能力保持良好利润水平。越南已成为其在日本以外最具效率的市场之一。该集团公布的2024财年在越南的利润约为7300亿至7800亿越盾。



胡志明市经济大学经营研究院院长武春荣教授表示，三星、永旺等跨国企业的实践运营活动表明，越南不仅是大规模外资流入的重要目的地，也是能够为外国投资者实现高收益的市场，这反映出越南投资环境不断改善，市场规模不断扩大以及越南在全球价值链中地位不断提升。



迈向投资与创新中心



国民经济大学贸易与国际经济研究所副教授阮常谅认为，第10号决议正转向以创新、绿色转型和提升国家竞争力为核心的发展外资经济新路径。这是一种全新的、进步的、独立的观点，为在新形势下推动外资经济发展注入动力。



经济和社会问题的市场解决方案研究中心经济学家丁俊明指出，近年来，越南致力于吸引对高科技、高知识含量领域的外资。为实现这一目标，在实施第10号决议提出的重点措施基础上，还需出台支持政策，鼓励已在越南运营的外资企业持续扩大投资规模。



他认为，越南应继续完善与国际标准接轨的体质体系，完善基础设施，降低企业物流成本，营造良好营商环境，不仅吸引直接前来投资的集团，还能吸引高端人才和间接投资基金。规模庞大的间接投资将为推动企业加快治理变革、创新以及加快新技术领域的研究速度注入重要动力。（完）