让清洁水润泽赫蒙族山村——帕科乡送水记

多年来，帕科乡的赫蒙族群众一直深受生活用水匮乏之苦。当地天然水源本就稀缺，而早年建设的集中供水工程因年久失修，早已难以正常运行。



面对这一困境，梅州地区消防与救援警察部队持续为村民运送清洁用水。每周三天，每天两趟，部队派出专用水罐车，穿行近100公里的山路，将宝贵的生活用水送进大山深处。这一趟趟“爱心水车”，不仅缓解了群众的燃眉之急，也传递着对高山地区同胞的深切关怀与互助之情。



群众用水困窘：每一滴水都要精打细算



生活用水短缺，已成为帕科乡多个高山村寨数百户居民长期面临的难题。尽管当地气候凉爽，天然溪流众多，但受气候变化影响，尤其是旱季来临时，水源日渐枯竭，群众生活举步维艰。缺水不仅影响日常起居，也严重制约着居民健康、环境卫生和当地经济发展。



由于山区地形复杂、居民居住分散，集中供水系统建设难度较大。早年投资建设的一些供水工程，如今设施老化、管道破损、漏水严重，且迟迟未能得到维修。



消防战士与帕科乡公安干警一同协助向当地群众分发生活用水。图自越通社

帕科乡党委书记崇阿正表示，目前许多村民仍未获得稳定的清洁水源。每到旱季，山溪流量明显减少，而用水需求却在不断增加。一些自流式供水工程因缺乏补充水源，运行效率十分低下。



进入初夏以来，帕科乡多个村寨的群众不得不对每一桶水精打细算。不少家庭要跋涉数十公里，前往偏远的山溪取水，或储存雨水度日。有时，自流水源几乎彻底干涸，群众生活受到严重影响。



江阿甫一家六口，近几个月来一直尽力节约用水。他回忆说，过去山上的自流水足以满足日常生活，但近年来由于持续干旱，尤其是在炎热季节，水量大幅减少。很多时候，全家人只能勉强保障做饭和饮水，洗澡洗衣都不得不一再缩减。



村民江氏美也感慨道，如今家里仅能维持做饭和饮水的需求，洗漱用水必须极度节省。有时全村都断水，大家只能凌晨轮流前往山溪取水。山路遥远、坡陡难行，老人和妇女尤其辛苦。酷暑高峰时，许多村民凌晨三四点就起床排队等水。长期缺水不仅打乱了日常生活，也影响了家畜养殖。村民们最大的愿望，就是能早日用上稳定、清洁的供水系统。



缺水不仅带来生活上的不便，也影响了环境卫生和身体健康。不少家庭只能靠雨水或未经处理的山溪水度日。因此，群众迫切希望各级政府尽快投资供水系统升级改造，保障高山地区群众长期、稳定地获得清洁用水。



多方合力：既解眼前之困，也谋长远之策





消防战士与帕科乡公安干警一同协助向当地群众分发生活用水。图自越通社



在帕科高山地区持续高温干旱的日子里，梅州地区消防与救援警察部队每天坚持翻山越岭，将清洁水送到群众手中。这一趟趟运水行动，不仅帮助赫蒙族群众渡过眼前难关，也生动展现了公安队伍服务人民、关爱社区的良好形象。



梅州地区消防与救援警察部队上尉裴文青表示，他和战友们最大的心愿，就是帮助群众多添一些生活用水，减轻旱季的艰辛，让同胞们不再背着水桶往返于山沟之间。目前，部队每天安排两趟送水车。但由于缺水情况日益严重，这种方式只能作为短期应急措施，难以长期持续。



帕科乡境内没有稳定的河流、水库或湖泊，每年旱季往往持续数月。持续高温导致许多天然水源枯竭，群众生活受到严重冲击。



帕科乡人民委员会主席陈文传表示，曾有数百户居民陷入严重缺水困境，乡政府因此提请富寿省公安厅协助供水。自2026年5月5日起，梅州地区消防与救援警察部队正式启动了向帕科乡的送水行动。



梅州地区消防与救援警察部队中校阮成忠介绍说，水罐车从梅州中心城区出发前往帕科，下午还要再跑一趟。由于山路狭窄、弯急坡陡，每次运输都异常艰难。一些位于高处的村寨，如通迈村、通曼村，车辆无法直接进入，村民们只能自带塑料桶下山到集中点取水，再徒步背回家中。



许多群众早早便带着水桶等候送水车的到来。赫蒙族妇女们排队接水时，脸上洋溢着喜悦。通曼村村长江阿冷激动地说：“几个月来，村民们一直生活在长期缺水中，所有用水都必须精打细算。有时全村几乎无水可用。如今送水车来了，大家都特别高兴。”



按照计划，对帕科乡群众的供水支援将持续至2026年6月中旬。但如果高温天气继续，这些送水车仍将一次次翻越山岭，把生活用水送到高山同胞手中。在这个严酷的旱季里，一车车清水与关怀，也为当地群众增添了战胜困难的信心。



为从根本上解决帕科乡严重缺水的困境，陈文传已责成乡政府与省农业与环境厅及相关部门配合，对当地已投资的4个集中供水工程的法律手续、管理与运行现状进行全面审查，同时统计群众的生活用水需求。



此外，当地还将组织开展水源勘测与评估，对本乡及周边地区的水资源储量和水质进行系统调查。在此基础上，研究提出对现有供水工程进行改造升级、并新建补充工程的投入方案，确保符合实际情况和资源条件，从而同步、有效地解决当地长期缺水问题。（完）