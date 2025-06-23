让外商直接投资成为驱动创新的强劲动力

越南财政部长阮文胜表示，为帮助越南企业在全球价值链中提升地位，财政部已提出多项关于技术和人力资源的解决方案，确保外商直接投资（FDI）真正成为推动国内创新的强大动力。
越南财政部长阮文胜表示，为帮助越南企业在全球价值链中提升地位，财政部已提出多项关于技术和人力资源的解决方案，确保外商直接投资（FDI）真正成为推动国内创新的强大动力。
目前，政府已于2022年5月28日发布第35/2022/NĐ-CP号议定，规范工业园区和经济区的管理，全国范围已废除第82/2018/NĐ-CP号议定中关于设立工业园区的审批程序，以缩短投资准备时间和减少投资主张审批的行政流程。
此外，在工业园区和经济区管理委员会设立的涵盖投资、环境、建设、劳务、土地等多个领域的"一站式"行政审批机制也有助于简化投资手续。
与此同时，国会通过的第57/2024/QH15号法律，对《投资法》《规划法》《公私合作投资法》等部分条款进行了修订补充，继续简化工业园区和经济区中的基础设施项目和二级项目的行政审批程序。地方政府（省级人民委员会）也被赋予了审批工业园区、出口加工区投资主张的权力。
阮文胜指出："上述分级授权有助于各地节省时间和成本，加快项目推进进度，提升项目在经济社会发展中的效益，激发各地在工业园区建设中的主动性与责任感，契合实际需求。"