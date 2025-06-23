让外商直接投资成为驱动创新的强劲动力

越南财政部长阮文胜表示，为帮助越南企业在全球价值链中提升地位，财政部已提出多项关于技术和人力资源的解决方案，确保外商直接投资（FDI）真正成为推动国内创新的强大动力。



目前，政府已于2022年5月28日发布第35/2022/NĐ-CP号议定，规范工业园区和经济区的管理，全国范围已废除第82/2018/NĐ-CP号议定中关于设立工业园区的审批程序，以缩短投资准备时间和减少投资主张审批的行政流程。



此外，在工业园区和经济区管理委员会设立的涵盖投资、环境、建设、劳务、土地等多个领域的"一站式"行政审批机制也有助于简化投资手续。



与此同时，国会通过的第57/2024/QH15号法律，对《投资法》《规划法》《公私合作投资法》等部分条款进行了修订补充，继续简化工业园区和经济区中的基础设施项目和二级项目的行政审批程序。地方政府（省级人民委员会）也被赋予了审批工业园区、出口加工区投资主张的权力。



阮文胜指出："上述分级授权有助于各地节省时间和成本，加快项目推进进度，提升项目在经济社会发展中的效益，激发各地在工业园区建设中的主动性与责任感，契合实际需求。"



阮文胜还表示，新法增加了关于"特殊投资程序"的突破性规定，即从事前审批转向事后监管，从而简化投资程序、缩短项目实施周期。



根据规定，特殊投资程序将适用于在工业园区、出口加工区、高科技园区和经济区内实施的创新创意产业、半导体工业、高新技术领域以及优先发展的高科技产品等领域的项目。这些项目可通过各园区管理委员会的投资注册流程，在15个工作日内获得投资登记证书。投资者将无需办理建筑、环保、消防等若干手续，预计可将项目许可时间缩短约260天。



此外，FDI引资政策与技术转让要求相结合，以增强本土创新能力。根据政府总理第929/QĐ-TTg号决定，已成立政府科技、创新、数字化转型发展指导委员会，并为高科技或承诺转让关键技术的项目制定了特殊优惠政策。



在落实越共中央2024年12月22日发布的关于突破性推动国家科技、创新及数字化发展的第57-NQ/TW号决议，财政部正制定关于设立人工智能科技园区和智能工业园区的机制，以提高FDI园区的技术含量，增强对国内经济区的带动效应。



政府还批准了半导体产业发展战略及至2030年的人才发展计划，目标是为整个半导体价值链培养至少5万名专业人才。



目前，越南正与西门子、英特尔、Coherent、美国亚利桑那州立大学等世界领先科技伙伴合作，在越南设立微芯片研究、孵化与设计中心。政府还鼓励国内企业并购拥有核心技术的外国公司，同时推动大学、研究机构和专家与FDI企业对接，借鉴经验，应用高新和数字技术。



阮文胜强调："所有关于技术和人力资源的举措，都是为了确保FDI资金真正成为推动本土创新的强劲引擎，帮助越南企业在全球价值链中实现跃升。"(完)