让外交成为越南发展动力

越共中央总书记、国家主席苏林会见美国代理海军部长高雄时强调，越南始终将美国视为具有首要战略意义的重要伙伴，希望双方继续推动越美全面战略伙伴关系走深走实，造福两国人民，为地区和世界的和平、稳定与繁荣作出贡献。苏林建议美方扩大在越的二恶英清除、地雷和未爆炸物排除以及残疾人援助活动等项目，促进技术转让，提供相关信息和遗物，协助搜寻并确认越南烈士遗骸身份。



苏林强调，上述合作活动不仅具有深刻的人道主义意义，也是两国修复历史创伤、推进和解、增进互信的重要体现。



高雄表示，美国愿意在双边、地区和全球层面进一步深化两国合作关系，希望进一步扩大两国在海上安全、能力建设、人道主义援助、自然灾害及地区共同挑战应对能力建设等领域的合作。高雄认为，两国在战后遗留问题处理方面取得的成果，充分体现了双方数十年来“搁置过去、面向未来”的合作精神，为弥合历史创伤、抚平战争伤痛发挥了重要作用。



2026年太平洋伙伴关系—太平洋友谊计划日前在曾饱受战争创伤的广治省举行。该计划围绕医疗卫生、人道主义救援、防灾减灾、排雷排爆以及社区交流等领域开展合作，充分体现了当今外交工作已深入社会生活，为民众带来实实在在的福祉，也进一步增进各国之间相互了解与友谊。



实践也表明，国防外交正朝着更加务实与负责任的方向不断拓展。越南与加拿大联合举办联合国参谋军官培训班，标志着越南维和局在维和培训专业化与标准化进程中的重要里程碑。此外，越南承办并与联合国、澳大利亚政府及日本政府共同主持“三方合作计划合作伙伴”国际研讨会，也表明越南不仅参与，还以更加主动的姿态为全球维和事业作出实质性贡献。



越共中央总书记、国家主席苏林会见美国代理海军部长高雄。图自越通社

这正是越南外交从“积极参与者”转向“共同塑造者”的生动体现。



越共十四大将外交工作确定为“重中之重、常抓不懈”的任务，与国防安全一道，共同维护国家独立、主权、统一和领土完整，同时努力营造最有利于国家发展的国际环境。



更重要的是，外交工作已不再局限于拓展对外关系或争取外部资源，而是着眼于更高目标——直接为国家发展创造条件、开辟机遇、培育新动能。这意味着，每一项外交活动都应致力于提升国家竞争力、融入国际社会能力、创新能力以及国家在全球价值链中的地位等。



从与美国、加拿大、新西兰和印度等国领导人及高级官员通电话或高层接触，到在联合国框架内开展的一系列活动；从越南持续在对巴勒斯坦问题采取 “两国方案”基础上为中东和平进程寻找长久解决方案，到加强与联合国儿童基金会（UNICEF）在儿童保护、教育及人力资源发展领域的合作，所有这些举措都共同指向一个目标——拓展发展空间、提升国家地位并为国家发展创造更多资源。



在这一进程中，国家和民族利益始终是最高原则，越南同时也充分展现了作为国际社会积极、负责任成员的担当，即将民族力量与时代力量、国家利益与人类共同价值、坚持原则与灵活实施之间的协调配合。



如今的外交工作也不再是外交部门的单一职责或单独事务。通过加强外交、国防与安全之间的协调机制，越南已经凝聚起未雨绸缪捍卫祖国的综合力量。与此同时，地方外交也日益成为全方位、现代化外交体系中的重要一环。



这正是进一步细化实化具体化党关于在独立自主，深入、全面、有效融入国际社会基础上实现快速可持续发展的一贯观点的一项切实举措。也正因如此，越共中央总书记、国家主席苏林明确指出，要从“保护发展空间的外交”转向“构建国家发展能力的外交”；从“融入市场”转向“塑造市场”；从“参与游戏规则”转向“为塑造游戏规则作出贡献”。（完）