让人民享受到国家发展成果

在2025年1月8日召开的政府和地方政府2024年工作总结暨2025年任务部署会议上，越共中央总书记苏林强调，必须让发展成果以和谐、公平和平等的方式惠及全体人民，鼓励发展。

政府和地方政府2024年工作总结暨2025年任务部署会议场景。图自越通社

胡志明主席曾在越南民主共和国成立之初明确指出，“如果国家独立而人民没有幸福和自由，那么独立也就没有意义。”

越共十三大文件（2021年1月至2月）也将“民享”这一词组纳入了行动纲领“民知、民议、民为、民检、民监、民享”。

2025年经济社会发展计划的重点任务不仅聚焦于GDP增长，还关注民生保障、文化发展和生活环境的改善。政府提出了八项解决方案，强调了文化与经济协同发展的必要性。2025年前的目标是完成超过10万套保障性住房，并全力推进危房清零工作。

越南的教育支出相当于国内生产总值的4.9%。图自越通社

针对贫困人口、老年人、儿童和少数民族的扶持项目也在不断加强。在2021年至2024年间，全国新建了超过170万套符合标准的住房，改善了数百万家庭的生活质量。

人均GDP持续增长，从1990年的121.72美元增加到2024年的4700美元，力争2030年达到7500美元。同时，贫困人口从1993年的58.1%大幅下降到2024年的1.9%。力争2025年贫困人口相比2021年减半。

社会保障政策也取得了显著成效。2024年，全国近400万人获得了每月总计超过2250亿越盾的补贴。政府不仅提供生活补贴，还通过教育、医疗和文化政策创造了更好的生活环境。

教育和医疗始终是国家预算的优先事项。越南目前国家财政性教育经费支出占17~19%，与发达国家水平相当。小学学龄儿童净入学率100%，学前教育实现了普及。

河内妇产医院采用现代医疗设备进行新生儿护理。图自越通社

在医疗领域，每千人口医疗卫生机构床位以及医疗保险覆盖率等指标均超出目标。越南人民的平均预期寿命保持在较高水平，女性为77.2岁，男性为72.1岁（2024年）。快速可持续减贫也是政府始终坚持“国强民富”政策重要指标的充分体现。

联合国开发计划署驻越代表处评价称，越南在实现可持续发展目标方面进展迅速，是全球三大进步最快的国家之一，也是亚洲在落实全球发展目标方面表现最好的国家之一。

在2024年11月于巴西里约热内卢举行的G20峰会上，越南政府总理范明政在谈及反贫困斗争时表示，越南提前10年完成了联合国千年发展目标，是战后重建与减贫的成功典范。越南愿分享宝贵经验：不牺牲社会进步和社会公正追求单纯的经济增长，以人为本、以人为中心，优先投资于人类发展。（完）