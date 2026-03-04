解除IUU"黄牌"警告：庆和省金枪鱼“鱼满仓” 渔民安心出海

商贩在洪鱼港买卖海鲜 图自越通社



据洪鱼港管理委员会消息，今年年初各航次中，每艘金枪鱼捕捞船的平均产量达到2.5吨至3吨以上，部分船只产量更高。港口的收购价根据品质不同，在每公斤11万至11.2万越盾之间波动。稳定的销售市场让渔民安心生产，在春节后获得了额外收入。



芽庄市一艘专业金枪鱼延绳钓船的船主陈煌表示，得益于有利的天气和良好的渔获保鲜工作，今年春节期间的航次取得了可观的效果。扣除成本后，船员们收入稳定，这为他们在即将到来的捕捞高峰月继续出海增添了动力。



在东海港区域，从清晨开始，渔船便接连进港，带回金枪鱼、鱿鱼、鲭鱼、蓝圆鲹等各种海产。海产品被分类后装上冷藏车，运往省内外的批发市场和加工厂。许多船只利用有利天气增加航次，同时检查、保养机器，补充渔具，为即将到来的渔汛做准备。



渔船准备出海捕捞 图自越通社

据庆和省农业与环境厅消息，2026年初的海产捕捞量呈现积极信号，多种海产品价格保持稳定，有助于提高渔民收入。职能部门正通过沿海信息台系统加强渔场预报和天气信息更新，同时为沿海渔民组织安全生产捕捞培训。



目前，庆和省拥有超过600艘专业捕捞大洋金枪鱼的渔船，形成了从捕捞、收购到加工、出口的完整产业链。大洋金枪鱼年产量达数万吨，为当地海洋经济做出了重要贡献。



在开展捕捞活动的同时，该省还集中严格执行打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的规定，旨在与全国一道，尽早解除欧盟委员会的"黄牌"警告。



在洪鱼港，所有船身长度15米及以上的渔船均已安装航程监控设备；船只进出港受到严格检查，捕捞日志和溯源档案在确认前均经过充分核对。



该省农业与环境厅领导表示，将继续对船队管理工作进行梳理；渔船数据将在国家渔业管理系统上更新；违规行为将依法处理。海上监控活动将常态化进行，杜绝不符合条件的渔船进行捕捞作业。



年初满载渔获归港的鱼舱，不仅为渔民带来了收入，也体现了当地在发展海洋经济与可持续捕捞、遵守国际法相结合方面的努力。凭借渔民的主动性和地方政府的决心，庆和省期待迎来一个顺利的捕捞季，为越南建设透明、负责任并深度融入全球市场的渔业做出贡献。(完)