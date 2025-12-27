解除IUU"黄牌"警告：广治省严禁不合规渔船出海

为了有力打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞，广治省加强对渔船港口、渔场等的检查，并严密监控不符合作业条件的渔船。同时，收集渔船的登记和检验信息，整合数据以便管理，坚决杜绝不符合条件的渔船出海捕捞。

广治省人民委员会副主席黎文宝要求，各有关单位、地方必须掌握本地渔船检验期限。同时，加强检查与宣传工作，提请渔民申报与渔船相关的各类文件。据此，省级监控系统将拥有完整的渔船数据，从而能够管理所有船只，杜绝不符合条件的渔船出海捕捞。

黎文宝同时建议农业与环境厅配合各地统计、掌握检验期限临近的渔船数量，以引导船主按规定期限完成检验。

广治省拥有长度6米及以上的渔船超过4600艘，其中不符合作业条件的渔船158艘。目前，各地已加强严密监控，按规定对不符合作业条件的渔船进行发动机上锁并张贴封条。同时，指派干部进行日常跟踪管理，绝对禁止其偷偷出海或携带渔具。此外，这些渔船的名单及状况也在当地信息系统上公开，以便渔民知晓并参与社区监督。

广治省公安厅经济安全处处长高玉林上校表示，今后，该单位将继续掌握情况，调查、核实和处理严重的IUU捕捞违规案件，特别是组织本省人员和渔船到外国海域进行非法捕捞的行为。省公安厅也配合进行行政违规处罚，确保不发生渔船被外国扣押以及出现违法迹象而未得到彻底处理的情况。

广治省水产与渔检分局副局长黎玉灵强调，处理IUU违规渔船的工作已从“提醒、说服”转向实质性和坚决性。处理工作不再流于形式、走过场现象，而是旨在发挥强大的威慑作用，追究船主、船长及管理机关的具体责任。

今后的核心任务是职能部门继续宣传，引导渔船船主经常关注渔船证件的有效期和有效性，尽早办理延期、换新手续，以避免出现不符合作业条件的情况。（完）