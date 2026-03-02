解除IUU"黄牌"警告：安江决心不让"三无"渔船出海

为迎接欧盟委员会第五次检查，安江省集中解决在打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞方面存在的不足，决心与全国一道，争取解除欧盟委员会对越南水产品的"黄牌"警告。



安江省人民委员会副主席吴功识表示，该省正集中落实根据欧委会建议提出的5组重点任务，包括完善法律框架；管理船队；管控、监督渔船活动；捕捞水产品溯源；加强执法和违规处理。所有服务检查的档案、数据被要求进行核查、统一对照，并于2026年3月9日前完成。目标不仅在于满足检查要求，更在于构建负责任、可持续发展的渔业。



该省已成立10个工作组，在各地方全面检查打击IUU捕捞工作，重点是收紧管理，不让"三无"（无登记、无检验、无捕捞许可证）渔船出海。农业与环境厅厅长黎友全表示，该省对全部渔船进行总清查、分类，对符合条件的船只予以发证；同时安排集中停泊区，以严格管理不符合条件的船只。若发生被欧方发现的违规行为，地方负责人将承担责任。



安江省边防部队指挥部副政委尹廷正表示，边防部队力量除了对渔民加强宣传力度外，还要求船主签署在海上捕捞时遵守规定的承诺书；严格执行进出港手续检查，只有在证件和装备齐全合规的情况下才允许渔船出海。渔船航程监控系统保持持续连接，并与渔业管理部门的管理系统同步；捕捞日志受到严格管控。



在违规处理方面，省里要求各职能部门核查、完善案卷，对自2024年初至今所有失去航程监控连接、越界捕捞或侵犯外国海域的案件进行处罚。省公安厅受命抓紧调查、起诉涉嫌刑事犯罪的案件，以增强震慑力。边防和渔监力量同时从2026年3月9日至20日开展重点巡逻、管控，确保不符合条件的渔船不出海作业。



至今，安江省已完成政府总理在打击IUU捕捞方面交办的100%（19/19）重点任务，逐步改变了船队管理和渔民的意识。



截至2026年2月底，全省已有10879艘渔船登记注册；所有符合条件的船只已100%更新至国家数据库；所有属于强制安装范围的船只已100%安装航程监控设备；超过800艘不符合条件的船只坚决不予放行出海，并已公布411艘"失踪"船只名单，将按规定注销登记。（完）