解除IUU“黄牌”：海防渔民守法共护海洋渔业

海防市是越南全国在打击非法、不报告和不受管制（IUU）渔业活动方面的先行地方之一。自越共中央书记处第32号指示实施一年来，海防市在严格管理渔船队伍、加强航程监控、严格溯源管理以及保护和促进海洋资源可持续发展等方面取得了显著成效。

在发布“打击IUU捕捞高峰月行动计划”的同时，海防市正同步推进多项有力措施，目标是与全国一道，在本年内彻底解除欧盟委员会对越南渔业的“IUU黄牌”警告。

海防市农业与环境局渔港管理委员会代表表示：“我们经常与边防部队和渔检力量密切配合，及时发现并处理违规行为，既为渔民合法作业创造便利条件，又确保所有捕捞活动公开透明、符合法律规定。”

海防市人民委员会的统计显示，截至2025年9月，全市共有820艘渔船，实现100%登记、检验并获捕捞许可；所有“三无”船只（无登记、无检验、无许可证）已得到处理。获捕捞许可比例超过95%，283艘长度在15米以上的渔船均已安装航程监控系统（VMS），并保持24小时连续连接。相关职能部门严格监管，不允许任何未达标船只出海作业。

渔业行政处罚工作也得到认真落实。值得注意的是，经渔港上岸的水产品全部实现可追溯，无一艘渔船违规进入外国海域。

与此同时，海防市积极推动水产资源保护与发展，助力恢复自然生态系统；同时鼓励发展高科技水产养殖业，结合旅游与环境保护。

宣传教育工作也深入到每一位渔民、每一位船主。基层政治体系、社会团体及边防力量共同参与指导与动员，帮助渔民充分认识合法捕捞的重要意义。对违规案件实行公开透明、及时处理，以儆效尤，提升全社会守法意识。

在整个政治体系的坚定决心与广大渔民的同心协力下，海防市正为与全国共同解除IUU“黄牌”作出重要贡献，迈向一个绿色、清洁、负责任并可持续融入国际的渔业产业。（完）