解除IUU“黄牌”：安江省落实渔船监管“四个明确”措施

截至2025年10月31日，全省共有9816艘渔船完成在 VNFishbase 和 VNeID 系统上的登记和信息更新。全省已为8962艘符合条件的渔船全部发放捕捞许可证，达100%。然而，仍有890多艘渔船尚未满足许可条件，影响管理工作和 IUU 整改进程；其中约有310艘需实施重点管理。



为彻底解决问题，该省认真地落实“四个明确”：明确监管责任人、明确船主、明确停泊位置、明确每艘船的实际状况。该省成立由农业与环境厅、公安、边防部队及地方政府组成的核查组，分成10个工作小组，与船主直接沟通，查明原因并指导其完善办理相关手续。



渔船监管和溯源工作取得了积极成效，尤其是船舶监测设备（VMS）的安装方面。目前，省里已为3601艘船舶中的3590艘长度在15米以上的船舶安装了VMS；对另外11艘未参与捕捞的船舶，由专人负责在 Google Maps 上更新其停泊坐标。



在坚海特区，公安成立了 IUU 应急小组，对130艘不符合许可条件的渔船进行检查；同时与相关力量协作核查，并宣传动员船主、船长遵守规定。已有430多名船主签署了不违反 IUU捕捞的承诺书。



在高峰月期间，安江省检查和监管了8360艘次渔船出入港，同比增长9.4%；受监管卸载的水产品产量达47894吨。省里已通过 eCDT 系统发放973份卸货收据（2963 吨），并签发162份认证和105份捕捞水产品来源证明。



农业与环境厅厅长黎友全强调，执法工作是打击IUU工作 的核心。该省坚决不允许未达条件的渔船出港；加强检查 VMS、许可证及捕捞日志；并与多部门协同强化法律宣传。



安江省正加快完成重点任务，彻底处理不符合条件的渔船；同时严格管控渔船出入港，全面梳理并同步更新各数据库中的渔船信息，防止出现跨境海域违规行为。（完）



