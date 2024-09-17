解除IUU黄牌警告：越南正走在正确的道路上

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所（ISEAS-YusofIshak）专家阮克江博士就解除IUU黄牌警告接受越通社记者采访时表示，越南面临的最大挑战是如何在满足欧盟委员会建议的同时确保数百万名靠海谋生渔民的稳定生计。 阮克江表示，在2017年10月欧盟撤销对越南对外出口的水产品和渔业的黄牌警告后，打击IUU捕捞被越南政府确定为首要任务之一。越南政府和从中央到地方的整个政治体系都参与其中，并为解决这一问题做出不懈努力。

越南解除IUU黄牌警告的最大亮点之一是，越南努力制定打击IUU捕捞的法律框架，特别是向各部委、行业和地方颁布法律、议定、通知和实施细则。可以说，从中央到地方在解除IUU问题上的政策都高度达成了共识，其受到国内乃至欧盟委员会的高度评价。

第二个亮点是解决IUU捕捞相关问题的国际合作。越南不仅一直积极主动与印度尼西亚、菲律宾、马来西亚等存在IUU问题的国家扩大合作，而且还愿意通过相关协议与美国、澳大利亚等其他大国扩大有关打击IUU的合作。 与此同时，越南各地加强对渔船活动的检查和监管，鼓励渔民使用巡航监控设备（VMS），从而有效地监控渔船的活动。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所（ISEAS-YusofIshak）专家阮克江。图自越通社

然而，越南目前面临最大的问题是海岸线长达3000多公里，63个省市中有28个沿海省市，拥有很多渔船和约100万渔民，因此落实所有法律框架并不容易。

欧盟委员会一直高度评价越南的努力。然而，越南还有尚能解决的两个问题。首先，越南渔船在外国海域违反IUU规定的情况依然存在。其次，水产品产地溯源效果不明显。 然而，彻底解决上述的问题不可能一蹴而就，因为它还涉及到社会保障和数百万渔民的生活等其他问题。欧盟委员会本身也理解这一点并了解越南的困难。

欧盟委员会计划于今年10月向越南派遣检查组，阮克江表示，通过今年的考察，他们希望看到越南在打击IUU方面取得更明显的成果，以及越南面临的困难是客观还是主观困难造成的。

重要的是，欧盟希望看到越南的一定进展，至少在承诺和执法方面，从而将做出与解除黄牌相关的决定。

目前，越南能做的就是加强对渔船活动的检查和监管，宣传提高渔民的意识，减少渔船数量，重点关注质量和规模较好的渔船并依法捕捞，严肃处理违法行为。希望当欧盟代表团看到越南的进展时，将考虑解除对越南的黄牌警告。（完）