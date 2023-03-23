解除IUU黄牌警告：越南坚江省强化负责人作用与职责

坚江省人民委员会副主席、坚江省IUU指导委员会副主任黎国英表示，坚江省委、省人民委员会重点大力指导打击非法、不报告和不管制捕捞活动，强化相关部门、行业和地方负责人的作用和职责。



坚江省各部门、各单位和各地方同时组织巡查、管控、严格处理违反IUU捕捞船只，成立多支队伍，通过巡航监测系统发现并处理在外国海域进行违规捕捞活动的渔船等。



与此同时，中央驻坚江省职能机构各力量组织多艘船只在越南与本地区其他国家边境海域巡逻、检查并打击非法、不报告和不管制捕捞活动，从而预防坚江省渔船赴外国海域进行违法捕捞活动。



坚江省IUU 指导委员会表示，尽管形势正在朝着积极的方向发展，但坚江省打击非法、不报告和不管制捕捞活动的斗争过程中仍然存在渔船违规的潜在可能性，以及还有许多缺陷和不足之处。（完）