解除IUU“黄牌”警告：越南加快落实欧委会建议

安江省领导表示，各厅局和地方正加紧推进重点任务，并与中央职能力量密切配合，加强对渔船作业的巡查和管控，尤其是在毗邻海域、河口、入海口及重点区域，坚决遏制渔船非法越界作业，杜绝“无登记、无检验、无许可”的“三无”渔船存在。



在2026年5月至6月期间，安江省将重点完善渔业捕捞管理、资源保护和渔船监管的法律框架，同步出台有关安装和管理船舶航行监测系统（VMS）、IUU违法处理及跨部门协同机制的规定，并明确各机关、单位职责。同时，地方还制定渔民转产转业方案，推动可持续生计发展，减轻捕捞压力。

在基层层面，渔船管理进一步收紧。各地全面开展渔船清查、登记、发证和标识工作，对不具备出海条件的渔船实行严格管控，安排专人跟踪停泊位置，并严肃处理违规行为。基本原则是坚决杜绝“三无”渔船存在，严禁不符合条件的渔船出海作业。



与此同时，农业与环境部门牵头推进渔船检验、发证及VMS设备安装；公安机关依托国家人口数据库加强对渔民和船主的管理，动态掌握渔船变化情况，及时发现违法迹象；边防部队则对进出港渔船实施全面检查，通过电子渔业溯源系统（eCDT）对出入港活动进行监控。



值得注意的是，数字技术在渔业管理中的应用不断加强。目前，eCDT系统账户激活率已达99.5%，其中长度15米以上渔船实现100%接入。所有捕捞水产品来源确认和认证（SC、CC）均通过电子平台办理，有效提升供应链透明度，满足国际市场特别是欧盟的溯源要求。



此外，安江省还加强与外交机构的协调，及时掌握被外国扣押的违规渔船信息，服务于后续处理工作；对通过港口的水产品产量实施严格监管，确保中央与地方数据统一。



据安江省IUU指导委员会介绍，目前100%符合条件的渔船已获发作业许可，不符合条件的渔船正被严格管控并逐步依法处理。这些成果体现了地方在履行国际承诺、推进负责任渔业发展方面的坚定努力。(完)