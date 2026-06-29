解除IUU黄牌警告：胡志明市推进渔船日志数字化

截至2026年6月，全市共有2823艘长度12米及以上的渔船属于必须安装电子捕捞日志应用程序的范围。根据计划，234艘长度24米及以上的渔船须在2026年7月1日前完成系统安装。1963艘长度15米至24米以下的渔船最后期限为2026年9月1日。对于626艘长度12米至15米以下的渔船，最后期限为2027年1月1日。

除了捕捞日志数字化外，海上行程监控也得到政府特别重视，以便及时发现和阻止违法行为。市边防部队指挥部和各渔港管理委员会被责成通过电子捕捞水产品溯源系统，对所有进出港渔船进行全面管控。

职能部门将完善案卷，彻底处理行程监控系统失联超过6小时未向岸上报告位置或超过10天未将船只驶回港口的渔船。对于未达到作业条件的船舶，各乡、坊人民委员会和昆岛特区必须密切跟踪，进行定位设备安装，并绝对不允许出海。

为实现管理数据同步化，胡志明市人民委员会要求各职能部门审查、核对渔船数据，将其纳入国家渔业数据库和行程监控系统，并与国家人口数据库VNeID进行比对，确保信息准确。职能部门将加强在滩涂、河口、出海口等区域的巡逻，严肃处理“三无”渔船（无登记、无检验、无许可证）以及违规拆卸、运输行程监控设备的行为。

怀着2026年内解除欧盟委员会黄牌警告的决心，胡志明市人民委员会坚决调查并严惩故意将行程监控设备拆卸安装到其他船只或带领船只非法前往外国海域捕捞的行为。胡志明市人民委员会强调：各单位负责人不得推诿或回避责任。任何组织或个人因疏忽、拖延而影响解除欧委会黄牌警告进程的，将依法严肃处理。（完）