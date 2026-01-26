解除“IUU”黄牌警告：胡志明市强化责任落实 坚决纠治违法违规行为

具体的是，落实政府总理2026年1月13日签发关于继续集中精力抓好打击IUU捕捞任务落实的第03/CĐ-TTg号通知，胡志明市人民委员会主席阮文得要求农业与环境局、司法局、公安局、市边防部队司令部、渔港管理委员会以及沿海各乡、坊和昆岛特区人民委员会，继续严格执行市人民委员会此前作出的各项指示；同时，抓紧抓实抓好第03/CĐ-TTg号通知中各项内容，确保符合既定要求和进度。



值得注意的是，阮文得强调，农业与环境局须调动各方力量，采取有力措施，严厉打击IUU捕捞行为，同时明确主管部门对行政处罚及IUU案件“结案归档”工作的直接、全面责任。违法违规行为处置过程必须严格依法，杜绝形式主义，不得遗漏，不得出现处罚不当或结果上报与实际情况不符的情况等。



在严肃查处违规行为的同时，阮文得还要求大力推进信息技术在水产捕捞活动管理中的应用。各有关单位须调配资源投入部署电子日志系统、电子渔捞日志（e-logbook）系统以及电子追溯系统（eCDT）；确保行业数据更新做到“准确、完整、规范、实时”，为水产捕捞管理、监督和产品溯源工作提供服务。



对于市边防部队，阮文得要求继续同农业与环境局密切配合，加强对渔船出入港的管控；同步部署各类监控系统和电子日志系统，确保对水产捕捞活动实行严格管理制度，杜绝违法违规行为发生。



持续依法从严打击IUU捕捞，充分彰显胡志明市在履行国际承诺，推动欧盟委员会（EC）接触对越南渔业的“黄牌”警告方面的坚定决心，同时努力实现渔业可持续、负责任发展目标，满足融入国际社会的要求等。（完）