解除IUU“黄牌”警告：胡志明市将投入超过670亿越盾推动渔业转型，保障渔民长远生计

2026年至2030年，胡志明市将投入超过670亿越盾来支持渔业捕捞转型和保障渔民长远生计。这笔资金来自地方预算、社会化资金及优惠信贷。

这是胡志明市人民委员会领导近日批准用于实施《2026-2030年胡志明市渔业捕捞转型项目》的经费。

该项目提出的目标是将约6%的现有渔船转产至对环境影响较小的作业方式，如钓鱼、围网、笼捕或渔业后勤服务。

对于折旧完毕的旧拖网渔船，市政府鼓励渔民自行拆解，逐步精简船队规模，以符合捕捞配额。

职业转型直接影响数千户渔民的生活。为保障渔民长远生计，胡志明市计划为约1700名劳动者提供职业培训、技术指导、就业咨询及转型期间的资金支持，相关经费超过150亿越盾。

与此同时，胡志明市将安排资源，为渔民转产转业提供初始投资支持，包括资助购买渔具、改造渔船、添置生产设备和物资等，相关经费预计超过670亿越盾。

据胡志明市农业与环境局统计，截至目前，全市共有4475艘渔船，其中仍有207艘不符合作业条件，正受到严格监视。

胡志明市农业与环境局副局长范氏娜强调，渔业捕捞转型是必然趋势，不仅是为了满足国际接轨要求，还为了恢复渔业资源，保护海洋生态环境并提升本市渔业附加值。渔业转型项目的实施需要各厅局、地方政府协同参与，特别是渔民社区的理解和支持。

长远来看，该项目有望助力建设规模合理的渔船队伍，发展负责任渔业，为可持续海洋经济发展奠定基础。这不仅是渔业的管理工作，更是胡志明市在新阶段协调经济发展、环境保护与保障沿海居民生计的郑重承诺。（完）