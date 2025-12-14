解除IUU“黄牌”警告：胡志明市严禁不合格渔船出海

12月13日，胡志明市领导率团赴该市Incomap港（头顿坊）、葛椤港（福胜坊）、兴泰港、新福港（龙海乡）等渔港，实地检查指导打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞工作。

在各渔港，胡志明市人民委员会副主席黄元营及工作组现场察看了渔船靠港卸货、渔业产品溯源申报等情况，并检查各IUU办公室的运作，评估渔船进出港管控及对渔民宣传教育工作的实际成效。

黄元营指出，虽然各渔港严格执行渔船进出港检查管控并取得积极进展，但涉嫌IUU规定的渔船仍时有出现。他要求各渔港负责人严格落实渔船进港申报制度，对全部进出港渔船严格执行电子捕捞溯源系统（eCDT），监测渔获量，作为追溯依据，并按规定签发捕捞水产品原料来源确认书（SC）和捕捞水产品来源证明书（CC）。

在龙海乡听取当地尚有160艘不具备出海条件的渔船滞留岸边的汇报后，黄元营要求龙海乡政府严格管控这些渔船，动员当地居民参与管理、监督工作。此项管控措施有助于从源头遏制潜在IUU风险。

截至目前，全市现有渔船总数4475艘，全部完成登记并在VNFishbase系统更新数据。其中4268艘已获捕捞许可证（占95.37%），207艘不符合条件的渔船被严格管控，就地停泊，禁止出海。全市15米及以上渔船全部安装渔船行程监视系统（VMS），实现24小时监视。符合条件的渔港100%运行电子溯源系统eCDT，作为签发水产品来源确认书（SC）和证明书（CC）的依据。

近期，胡志明市各级政府和地方不断加大打击IUU捕捞力度，加强管理，彻底处理违规渔船案件，努力实现解除IUU“黄牌”警告的目标。（完）