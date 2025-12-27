解除IUU“黄牌警告”：清化省未发生渔船VMS失联情况

近半个月来，由于有效实施打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞的各项措施，清化省未发生船舶监测系统（VMS）失联超过6小时未报告靠岸位置、失联超10天未返港、超越海上许可捕捞边界等情况。

近期，清化省各沿海地区认真同步实施多项预防和打击IUU捕捞的措施。在指定为远洋作业渔船返港停靠且具备确认捕捞水产品来源条件的和禄、沥海、沥邦、海洲四渔个港，边防部队协同渔检、公安和地方政府等力量24小时值守，严格控制进出渔港、码头的人员和交通工具。

为陪伴渔民出海谋生，除了中央的关心与支持，清化省还颁布了多项方案、政策，旨在推动渔业捕捞活动朝着高效、可持续的方向发展。其中包括《至2030年清化省促进水产快速可持续发展与牢固捍卫国家海洋主权相结合和2045年愿景方案》，支持15米及以上渔船船主购买船位监测设备及设备服务费支付的政策，支持渔船远海捕捞的政策等。

12月9日，清化省人民议会颁布了两项决议，包括支持渔民升级更换渔船船位监测设备的第51/2025/NQ-HĐND号决议和规定支持渔民克服海上自然灾害风险流程、条件及额度的第49/2025/NQ-HĐND号决议。这也是有助于鼓舞、激励渔民继续坚守本业，安心靠海谋生的坚实依靠。

在海上，各联合巡逻队定期检查，严肃处理违规行为，特别是故意关闭监测设备、在错误区域捕捞或使用禁用渔具的行为。职能部门也积极协助渔民将渔船数据更新至VnFishbase和在线管理系统，以实现透明化管理和监控。

检查和处理违规行为得到加强，及时发现并严肃处理存在渔业领域违规行为，特别是涉及IUU捕捞违规行为的渔船。自2025年初至今，该省共查处违规案件337起，罚款金额达50.8亿越盾，违规信息100%录入国家数据库。

在近日举行的打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞国家指导委员会第27次会议上，清化省人民委员会副主席高文强指示，各厅局、地方继续高度发扬精神，同步实施各项解决欧盟对越南水产“黄牌警告”的措施。其中，重点关注严格管理、彻底处理不具备作业条件的渔船，核查处理VMS失联渔船，为按规定结案提供依据，以及定期检查、控制进出港渔船、通过渔港码头卸货的水产品产量，并追溯捕捞水产品来源。

由于不懈努力，清化省渔业工作成效显著亮点纷呈：100%（相当于2910搜）渔船已登记渔船相关资料已加入到国家渔业数据库（VNFishbase）和由省海岛与水产分局建立的Google Sheet数据表，服务于指导调度工作。1002艘长度15米及以上的渔船已安装船位监测设备（达到100%），并完全杜绝渔船侵犯外国海域， VMS失联超过6小时、失联超过10天及海上越界捕捞的情况。（完）