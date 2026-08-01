解除IUU“黄牌”警告：清化省彻底处理VMS失联渔船

集中克服局限

弘进是清化省拥有最大远洋捕捞船队的沿海乡，有108艘船体长度15米及以上的渔船正在从事捕捞作业。

清化省渔船船主张廷强表示，近年来渔民结伴出海时，经常相互提醒要在正确渔场作业，不越界，不侵犯外国海域。

据清化省农业与环境厅报告，该省已同步部署多项打击IUU捕捞的措施，取得了积极成效。

自2026年初至今，地方政府、边防部队、海岛与水产分局及相关单位已核实处理107艘VMS失联渔船中的71艘；其中对16艘失联超过6小时的渔船处以5.775亿越盾罚款；核实、制作工作记录并结案不予处罚55艘，另有36艘正在继续核实处理中。

对于41艘不具备作业条件的渔船，职能部门已交由乡级人民委员会组织管理，集中停泊在乡级设立的集中停泊区；指定负责干部每日报告停泊影像和位置。

近期，清化省已实施多项政策，如：帮助渔民克服海上自然灾害造成的风险；支持渔民升级、更换VMS航程监控设备；支持转产转业，注销无捕捞需求的渔船。

自2026年初至今，在农业与环境部公布的4个指定渔港（供远洋渔船停靠）及传统渔获上岸点，已有1553艘渔船在eCDT系统上办理进出港手续；其中8058艘次（1514艘）渔船办理出港手续；7769艘次（1223艘）渔船办理进港手续。通过渔港装卸的捕捞水产品总产量为1.04万吨。

为欧盟委员会下一轮检查做好准备

关于36艘航程监控设备失联渔船，清化省人民委员会副主席高文强刚要求省内各地方配合公安、边防部队力量，抓紧调查、核实并彻底处理这36艘渔船；同时对7艘越界渔船严肃处理。

该省要求清化省边防部队指挥部加强在海上、河口、滩涂和渔港的巡逻管控；坚决不让不合格渔船出港，严肃处理违规行为。

清化省人民委员会副主席高文强要求农业与环境厅指导专业单位经常性监控VMS系统，及时发现异常情况和可疑的监控设备发送信号行为，配合公安、边防和渔监部门按规定检查、核实和处理；同时指导专业单位配合地方政府和边防哨所通知并指导船主在2026年7月31日前完成注册、检验和捕捞许可证的延期手续。

清化省人民委员会副主席高文强强调，为了维持并继续有效落实各项任务和措施，克服打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞方面存在的不足和局限，下定决心与全国一道解除欧盟委员会（EC）的黄牌警告，省内各厅局、地方需继续充分准备档案、资料和必要条件，服务于中央检查团和预计于2026年9月来工作的EC检查团；确保档案存储科学、易于追溯、及时提供信息，与全国一道为解除EC的“黄牌”警告作出贡献。（完）