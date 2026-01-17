解除IUU“黄牌”警告：永隆省努力保障渔业可持续生计

永隆省海岸线长达130公里，这是发展海洋经济和渔业捕捞的重要优势。目前，全省共有4627艘注册作业渔船，为数万名海上直接劳动者及沿海渔业后勤服务力量创造就业和带来稳定收入。

过去一年内，全省水产品捕捞总产量达306340吨，超出计划8.84%，其中海洋捕捞产量超过27万吨，为经济增长、保障渔民生计和改善生活水平作出了重要贡献。

目前，永隆省共有包括平大、巴知、盛富、定安和郎钦等5个渔港。这些渔港不仅是渔船进出、装卸和销售捕捞产品的场所，更是渔民重要的“生计支点”，助力推动了渔业后勤服务和地方经济社会发展。同时，各渔港也是全省防范和打击IUU捕捞工作的“重点管控区域”。

永隆渔港管理委员会副主任邓鸿才表示，防范和打击IUU捕捞是必须完成的硬性任务。为此，渔港管理部门与边防部队、水产分局、渔政与海岛管理力量及地方政府密切配合，协同实施多项解决方案，助力全国解除欧盟“黄牌”警告。

目前，所有进出港渔船均接受严格检查和监控；水产品卸载按规定流程实施监管；捕捞日志全部回收，并与航程监控数据进行核对。

“加强管理不仅是为了满足监管部门的要求，更是为了保护渔业资源，守护地方渔业的未来。”邓鸿才强调。

与此同时，通过港区广播、发放宣传单，与船主和船长面对面交流等形式开展2017年《渔业法》、第38/2024/NĐ-CP号议定等关于渔业法律法规及相关规定的宣传工作不断推进。此外，还开设许多拥有渔民参加的电子溯源系统eCDT VN培训班。同时，还维护一个拥有近1000名关注者的官方粉丝专页，及时向渔民传递信息。

边防战士在永隆省大安乡定安渔港向渔民宣传防范和打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞。图/越通社

2025年，大安乡的定安渔港和长沙龙和坊的郎钦渔港共接收、监管并卸载水产品超过3300吨，为近500名劳动者提供了稳定就业。目前，两处渔港的渔船管理与监督工作已步入正轨，渔民守法意识明显提升。2025年，两港共有1700余艘次渔船进港、1800余艘次出港。

上述有力措施进一步巩固了信心，彰显了职能部门和地方政府建设现代化、负责任并与国际接轨渔业的坚定决心。

永隆省人民委员会副主席阮琼善表示，省里已按照政府和国家IUU指导委员会的要求，同步、坚决实施防范和打击IUU捕捞的各项措施。

截至目前，永隆省已完成19项任务中的18项，剩余一项正在推进中，即制定渔业转型政策，逐步淘汰无继续作业需求的渔船，并按照规定支持渔民升级航程监控设备。相关政策正按程序制定，确保符合实际并为渔民带来切实成效。（完）