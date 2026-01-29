解除IUU“黄牌”警告：林同省加强渔船管理

林同省农业与环境厅副厅长阮文战表示，按照政府和国家打击IUU捕捞指导委员会的指示，近期林同省集中同步实施多项措施，以加强船队管理、管控捕捞活动、严格执法，为全国共同努力解除欧盟委员会（EC）“黄牌”警告作出贡献。



据省农业与环境厅副厅长介绍，在农历新年前、中、后时期，越南海域风浪较大，也正是渔船出海远航并容易侵犯外国海域的时候。这是EC强烈建议必须终止的非法、不报告和不管制捕捞行为。



农业与环境厅加强配合各职能部队和地方，继续加强对渔船的监管和管理，尤其是高风险群体；坚决防止渔船侵犯外国海域的情况发生。各部门和地方加大对渔船断开船舶监测系统（VMS）设备连接情况的处理力度。

据林同省打击IUU捕捞指导委员会信息，渔船队管理工作继续得到加强，重点是审查并严格控制符合作业条件的渔船。截至1月23日，全省共有登记在册渔船8208艘；其中，已获发捕捞许可证的渔船7189艘（占87.58%）。

自2026年初至今，各边防屯、站、渔港及渔港渔业监管办公室持续监督渔船出入港、进出港情况。全省记录到超过3600艘次渔船出入港及超过3000艘次渔船进出港；通过渔港装卸的水产品产量超过1300吨。值得注意的是，未记录到省内渔船在海上发生VMS断线违规情况。



尽管取得诸多积极成果，林同省在打击IUU捕捞工作中仍存在一些不足，如捕捞许可证过期的渔船数量仍然较多、渔港基础设施未能满足要求、部分地区间协调配合不够同步。



省人民委员会副主席黎重安在会上发言时，要求各部门和沿海地区继续紧密遵循中央和本省关于打击IUU捕捞的指示；增强基层政权的责任意识，并提高渔民的法律遵从意识，为解除IUU“黄牌”贡献力量。（完）