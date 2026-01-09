解除IUU“黄牌”警告：得乐省支持渔民转产就业

据得乐省人民委员会的消息，截至2025年12月5日，全省渔船共2556艘，年海洋捕捞产量约6.8万吨。约有2900名劳动者需要转产就业，其中大多数文化水平较低、收入不稳定，且呈现老龄化趋势。因此，当地亟需引导渔民转向部分替代性行业，如远海水产养殖、渔业后勤服务、水产品加工、社区与生态旅游、商贸活动以及沿海工业园区就业等。



该项目总经费预计超过7270亿越盾（折合人民币1.96亿元），目标是完成100%的近岸渔船（1273艘）转型，帮助约3000名劳动者保障生计稳定，并为5460人提供支持，有利于可持续恢复水产资源。

得乐省人民委员会副主席阮千文表示，制定和实施《得乐省水产捕捞职业转型项目》目的在于全面梳理和评估当地经济社会条件及水产捕捞现状，在此基础上提出生计方案，鼓励渔民主动转产就业；同时提出相应的支持措施和政策机制，推动渔民积极实现转产转业，减缓捕捞压力。



项目的实施还着眼于帮助渔民发展新产业，创造稳定、可持续的收入来源；提升国家在水产捕捞与资源保护领域的管理效果，加强环境保护；为沿海地区社会秩序稳定和民生改善作出积极贡献。（完）