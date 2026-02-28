解除IUU“黄牌”警告：得乐省从严从实加强对渔船管理监督

2月27日，由越南农业与环境部副部长冯德进率领的农业与环境部及各有关部门、机关工作代表团与得乐省人民委员会就执行打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞任务举行了工作会谈。



冯德进在会上发表讲话时要求得乐省各厅局、单位和地方从严从实加强对登记从事渔业捕捞活动渔船数量的管理监督。主管部门全面审查与水产品捕捞、收购和加工活动相关的档案和数据；特别是对存在违规迹象的企业和渔船进行检查、核实并依法处理。各专业机构完善并统一打击IUU捕捞行为的相关数据。



冯德进指示得乐省今后须切实做好各方面的准备工作，迎接欧盟委员会（EC）检查团于2026年3月前来检查打击IUU捕捞工作情况，旨在解除针对越南水产品的IUU“黄牌”警告。



农业与环境部及各有关部门、机关工作代表团在富安坊东作渔港开展打击IUU捕捞专项检查。图自越通社

会上，各有关部门代表商讨协助得乐省解决困难和障碍，及时处理打击IUU捕捞工作中存在的不足与问题。



得乐省人民委员会副主席阮天文表示，得乐省在打击IUU捕捞方面取得了积极进展。省领导和干部在履行各项任务中展现了坚定的决心与高效的执行力。全省整个政治体系共同参与，各单位、企业和民众同心协力、积极配合。该省建议上级主管部门在专业人力资源方面给予支持，协助该省整改打击IUU捕捞工作中存在的问题，与全国一道解除欧盟委员会的“黄牌”警告。



得乐省水产与海岛支局的数据显示，截至2026年2月25日，该省共有近2600艘渔船已在国家渔业数据库系统完成登记；另有22艘渔船正在办理许可证申请手续（未参与海上作业）。截至目前，全省所有685艘船长15米及以上的渔船已按照规定完成巡航监控设备（VMS）安装工作。



此前，2月26日下午，农业与环境部及各有关部门、机关工作代表团已前往富安坊东作渔港开展打击IUU捕捞专项检查。代表团重点检查了以下内容：对进出港渔船的管控情况；水产品卸港产量的监督；捕捞水产品来源证明；航海日志的记录情况；船舶航行监测设备的安装与运行状况；以及对违规行为依法处理等。（完）