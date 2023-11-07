解除IUU黄牌警告：广治省建议解决船舶登记、监控瓶颈

截至2023年11月上旬，广治省仍有300多艘渔船未能按规定登记；其中，以6米至12米的渔船为主。这种渔船的船体由竹子板条或复合材料制成，发动机排量较小，仅8CV-15CV，在沿海捕鱼。建造此类渔船的工艺和技术简单，主要是渔民自己建造或雇佣工人建造。



因此，这些渔船在按规定进行登记时遇到许多困难，包括没有合法合规的证书、渔民在市场上购买二手发动机，因此没有单据发票等。



而远洋捕捞渔船近期监测系统出现了许多故障，导致渔船监控、监督和处理遇到困难。



为了解决问题，广治省农业与农村发展厅建议渔业局建议农业与农村发展部对相关通知进行修改，对于6米至12米渔船将出厂证书换为地方政府确认的证书，作为登记的依据。



对于远洋捕捞渔船的监测系统，有关部门应加强质量管理，避免监测系统发生故障。



广治省在实施IUU方面取得了许多成果，只有3艘渔船未安装监测系统，渔业捕捞许可证核发率达98%，有身份标识的渔船数量达99%，保障出航渔船100%检查，无在国外海域非法捕捞的渔船等。（完）