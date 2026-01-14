



安富乡目前共有约1300艘渔船，船长从6米以下到25米以上不等，也是广义全省不符合条件、高风险渔船数量最多的地方之一。安富乡经济处副处长潘成山表示，该乡正加大宣传力度，向群众和船主广泛传达省支持政策，为船主完善拆解报废手续并转向更为合适的其他行业创造最有利条件，从而减少渔船数量，防止不符合条件的渔船出海作业，降低发生非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞行为的风险。



近年来，广义省渔民已积极对大功率渔船进行升级改造，将先进技术应用于渔业捕捞中。因此，该省渔业捕捞领域持续取得显著发展成就，捕捞产量多年来均达到和超过既定计划。2021年，全省水产品捕捞产量达266237吨，到2025年约达284992吨。



与此同时，广义省注重推动船队现代化重组。目前，全省共有4846艘渔船已完成登记手续，其中近3000艘船长在15米以上，逐步减少15米以下近海捕捞渔船数量；许多渔民接受了职业技能培训，并获得贷款支持，转向更环保、更可持续的渔业捕捞方式。



广义省海岛水产分局局长武文海透露，除推进船队重组外，广义省还重点加强对渔民和沿海社区的职业培训与生计支持。2023—2024年阶段，广义省实施了“在工业化、现代化背景下通过赋权社区保护生态系统和本土知识文化，为平山沿海社区构建可持续生计”项目。特别是，广义省人民议会近期颁布的第39号决议明确规定对不再有捕捞需求渔船实施转业和拆解的扶持政策。（完）