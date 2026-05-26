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解除IUU“黄牌”警告：广义省严格管控高风险渔船
广义省自然资源与环境厅领导向工作代表团汇报，截至5月22日，全省共有4960艘渔船，其中100%的渔船均已完成登记注册并将相关数据输入国家渔业数据库（Vnfishbase），目前没有不符合登记条件的渔船。
在捕捞许可证发放方面，全省4793艘正在作业的渔船均已获得捕捞许可证，达到100%。目前仍有67艘渔船不符合发放或续发捕捞许可证条件。
面对此情况，全省各地已安排干部负责管理和跟踪渔船停泊位置，并与有关执法力量密切配合，坚决防止不具备条件的渔船出海作业，一经发现违规行为就依法严肃处理。
茶沟（Trà Câu）坊人民委员会副主席阮世永表示，近期，落实省人民委员会关于实施欧盟委员会（EC）第五次检查团就打击IUU捕捞提出建议的相关决定和计划，当地已出台多项强有力的指导文件；同时，加强向渔民、船主以及水产品收购经营单位宣传相关法律法规。
通过同步实施多项措施，当地渔船管理工作日益规范和严格。所有存在较高IUU违规风险的渔船均被纳入重点跟踪和严格监管范围，并按照规定实施封存制度，确保不发生新的违规行为。2026年5月，该坊辖区内未发现任何渔船在外国海域从事非法捕捞活动。
沙黄坊人民委员会副主席黎维宝表示，在开展渔船排查和管理工作的同时，沙黄坊还与相关单位密切配合，通过多种形式加强渔业法律法规宣传工作，公开公示高风险渔船名单以及检验登记已过期渔船名单，对停泊在辖区内的渔船实施封存挂牌管理，同时督促船主尽快按照规定完成质检工作。
广义省人民委员会副主席杜心显要求，各地方及相关单位必须按照“明确人员、明确任务、明确责任”的方针，坚决推进打击非法、不报告和不受管制捕捞工作。一旦发现违法违规行为就依法严厉处置。
与此同时，加大渔业科技应用和数字化转型力度，以提高管理工作质效并防止非法、不报告和不受管制捕捞行为等。（完）