解除IUU“黄牌”警告：广义省严格管控高风险渔船

5月25日，广义省人民委员会副主席杜心显率领工作代表团前往部分地方实地检查打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞工作实施情况。

广义省自然资源与环境厅领导向工作代表团汇报，截至5月22日，全省共有4960艘渔船，其中100%的渔船均已完成登记注册并将相关数据输入国家渔业数据库（Vnfishbase），目前没有不符合登记条件的渔船。

在捕捞许可证发放方面，全省4793艘正在作业的渔船均已获得捕捞许可证，达到100%。目前仍有67艘渔船不符合发放或续发捕捞许可证条件。

面对此情况，全省各地已安排干部负责管理和跟踪渔船停泊位置，并与有关执法力量密切配合，坚决防止不具备条件的渔船出海作业，一经发现违规行为就依法严肃处理。

茶沟（Trà Câu）坊人民委员会副主席阮世永表示，近期，落实省人民委员会关于实施欧盟委员会（EC）第五次检查团就打击IUU捕捞提出建议的相关决定和计划，当地已出台多项强有力的指导文件；同时，加强向渔民、船主以及水产品收购经营单位宣传相关法律法规。

通过同步实施多项措施，当地渔船管理工作日益规范和严格。所有存在较高IUU违规风险的渔船均被纳入重点跟踪和严格监管范围，并按照规定实施封存制度，确保不发生新的违规行为。2026年5月，该坊辖区内未发现任何渔船在外国海域从事非法捕捞活动。

沙黄坊人民委员会副主席黎维宝表示，在开展渔船排查和管理工作的同时，沙黄坊还与相关单位密切配合，通过多种形式加强渔业法律法规宣传工作，公开公示高风险渔船名单以及检验登记已过期渔船名单，对停泊在辖区内的渔船实施封存挂牌管理，同时督促船主尽快按照规定完成质检工作。

广义省人民委员会副主席杜心显要求，各地方及相关单位必须按照“明确人员、明确任务、明确责任”的方针，坚决推进打击非法、不报告和不受管制捕捞工作。一旦发现违法违规行为就依法严厉处置。

与此同时，加大渔业科技应用和数字化转型力度，以提高管理工作质效并防止非法、不报告和不受管制捕捞行为等。（完）