解除IUU“黄牌”警告：岘港市重组船队 保护近海渔业资源

在岘港市当前的捕捞渔船结构中，从事近海作业的小型船只约占57%，这迫切要求对船队进行重组，以落实打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的要求，保护渔业资源并实现渔业的可持续发展。

岘港是中部地区乃至越南全国的渔业中心之一，拥有4043艘捕捞船。其中，长度为6米至12米以下的渔船有2310艘（57%），从事近海作业；12米至15米以下的渔船有543艘（13%），从事近岸水域作业；15米及以上的渔船有1190艘（29%），从事外海作业。

岘港市海岛与水产分局表示，当前该市的渔船结构与捕捞方式尚未完全合理，小型渔船及近岸捕捞仍占主体，且仍有86艘拖网渔船从事捕捞作业，存在危害海洋环境、渔业资源、生态系统并导致近岸渔业资源自我修复能力逐步丧失的风险。

岘港市人民委员会正在制定《2026-2030年阶段水产发展扶持决议草案》，预计将于2026年提交市人民议会审议。根据该项决议草案，岘港市将集中支持渔民购买船体保险；安装船舶航行监控设备（VMS）；支持并彻底处理不符合作业条件的渔船；支持转产转业。预计该计划在2026至2030年阶段的实施经费超过600亿越南盾，资金来源于地方财政预算。

根据草案，对于长度在15米及以上的渔船，除了中央财政承担的50%外，市政府将额外支持40%的船体保险费；对于新安装的VMS设备，提供50%的资助。

岘港市还将支持拆解不符合作业条件的渔船，根据船只大小提供2000万至1亿越盾不等的补助；对于长度在12米及以上、主机不符合船检条件的渔船，支持更换主机，最高补助5000万越盾。此外，船主从拖网捕捞转为其他合法捕捞方式的，可获得转换成本50%的补助，每艘船最高5000万越盾。

据岘港市人民委员会表示，制定该政策的总体目标是推动渔业向现代化、可持续、适应气候变化、保护环境并提高渔民收入的方向发展；同时减少近海捕捞船只数量，提升远海捕捞能力，提高产品质量和食品安全水平。地方政府和渔民期望该政策能早日获得通过，从而助力船队重组，实现负责任捕捞方式的转变，并减轻对近海渔业资源的压力。（完）