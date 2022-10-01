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解除IUU“黄牌警告”：尽快完善水产品原产地可追溯性档案
目前，庆和省准确地统计数据，在国家渔业数据库系统上全面更新3199艘船舶的相关信息。
据庆和省农业与农村发展厅的消息，目前，该省为3184艘渔船颁发捕捞许可证，达99.5%。目前，675艘渔船（97.9%以上）安装了巡航监测设备；662艘渔船（94.9%）获得食品安全证书。
庆和省 50%以上的产量得到各港口的管控，2022年前 9 个月，该省对2724吨水产品的99 批水产品原料进行检查并颁发证书；为由2082吨水产品的166批货物签发渔业开发证书，其中 153 批货物出口到欧盟。2022年9个月，水产分局组织巡查活动336次，对54起违规行为进行处罚，罚款近6亿越盾。
越南水产总局副局长阮光雄表示，解除“黄牌警告”，绝对不让欧洲委员会发出“红牌警告”是整个政治体系的紧迫任务。
庆和省拥有相当大的渔业，许多企业将水产品出口到欧洲市场。因此，工作代表团要求各地方政府加大宣传力度，呼吁渔民与整个政治体系落实IUU。 同时，密切监测尚未安装巡航监测设备的船舶。渔船不作业时，需要终端VMS服务，重新开展捕捞作业时，必须开启巡航监控设备。
阮光雄表示，庆和省应尽快制定具体计划，完善档案，核查渔港的人力资源。乡级政府必须能够对渔船进行管控；边防部队要控制进出港口的船只数量。（完）