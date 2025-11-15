解除IUU“黄牌”警告：坚决防止渔船在外国海域进行非法捕捞

同塔省农业与环境厅厅长黎河伦表示，截至目前，该省已完成对全部1505艘渔船的登记工作。所有渔船出海捕捞作业时均已获得登记证、捕捞许可证、检验合格证明、食品安全认证及渔船识别标识，安装船舶监测系统（VMS）并自离港至回港全程24小时开启；100%的渔船信息已输入国家渔业数据库（VNFishbase），并与航行监控系统和居民数据库VNeID对接。



同塔省坚决不允许未保持VMS信号的渔船出海，确保捕捞作业透明，助力全国解除欧盟委员会（EC）对越南渔业发出的“黄牌”警告，推动渔业可持续发展。



同塔省农业与环境厅透露，该省打击IUU捕捞指导委员会颁发打击非法、不报告、不受管制捕捞及实现越南渔业可持续发展专项行动月计划并推动计划落到实处。



同塔省人民委员会主席要求各机关、单位和地方今后继续有效落实省打击IUU捕捞指导委员会于2025年8月27日颁发的行动计划，调动各方面资源投入打击IUU捕捞行为，有效地推进各项防控IUU捕捞的措施。



该省坚决防止渔船在外国海域进行非法捕捞行为，以免对全国解除IUU“黄牌”警告工作造成负面影响；及时发现并严厉处置IUU捕捞行为。



与此同时，该省有效开展宣传普法工作，加强对在海上作业渔船的检查监督工作，及时阻止同塔省有可能违反打击IUU规定的渔船。



同塔省人民委员会副主席阮成耀介绍，近期，该省IUU捕捞防控工作取得积极进展。自2024年以来，全省未出现渔船在外国海域非法捕捞，也未出现渔船越界作业现象。值得注意的是，宣传工作成效显著，船主守法意识有所提高，航行监控系统信号中断超过6小时或10天的渔船数量明显下降，越界作业现象减少，未发生渔船在外国海域非法捕捞的情况等。（完）

越通社