解除IUU“黄牌”警告：坚决处理违规渔船

胡志明市人民委员会副主席裴明盛表示，当前首要任务是加强对渔船登记、航行监控与作业活动的全过程监管，确保全面落实《渔业法》相关规定，努力实现100%渔船完成航程监控设备安装。坚决杜绝渔船未登记、未安装监控设备或违规出海作业等现象。

统计显示，目前胡志明市仍有约329艘渔船尚未符获得合渔业捕捞许可证的条件。自年初至今，全市共发现789艘渔船出现航程监控信号中断的情况，职能部门正对相关船舶在靠岸后立即进行核查和处理。

对于已具备条件的渔船，胡志明市领导要求各地方及职能力量加强对可能面临侵犯海域危机的船只发出预警；同时彻底处理不符合条件的船只。

胡志明市沿海各地方需严格管理水产品，尤其是无法证明来源水渔获物的收购活动；积极向渔民宣传普及相关法规，提升其守法意识和经营自律性，逐步形成渔民自觉遵守非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞规定的习惯。

近期，胡志明市已同步实施多项措施，加强对海上捕捞、渔获物收购和分销环节的管理，旨在提升渔民、居民及企业在遵守合法捕捞规定的认识。打击非法、不报告、不受管制捕捞必须作为一项长期、持续任务，绝不松懈并绝不持有主观态度，为胡志明市乃至全国向着负责任、可持续的海洋渔业发展目标迈进奠定基础。（完）