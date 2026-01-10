解除IUU“黄牌”警告：嘉莱省投入运行智能自动预警系统

嘉莱省水产分局的数据显示，截至1月6日，全省共有5744艘渔船已完成注册，其中全部渔船相关信息已输入国家渔业数据库系统（Vnfishbase）。所有作业渔船均持有合法捕捞许可证，捕捞活动符合《渔业法》规定。



嘉莱省水产分局局长阮有义表示，该单位实行全天候24小时在岗值班，船舶监测系统（VMS）严格监控海上渔船活动；一旦发现渔船VMS失联或超越允许作业海域，立即向船主、船主家属及船长发出警告并联系，要求其返回越南海域。



执法力量对渔民将鱼搬上岸活动进行监管。图自越通社

自2025年10月24日起，嘉莱省已投入运行智能自动预警系统，一旦发现渔船超越作业边界或长时间失联就立即发出信号和通知。得益于此，渔船航行监控设备失联情况显著减少，近几周连续未出现渔船在海上作业期间设备信号中断超过6小时的情况。

嘉莱省水产分局局长阮有义



嘉莱省人民委员会副主席杨马捷表示，与其他沿海地方一道，嘉莱省已切实落实多项打击IUU捕捞措施，并已完成政府总理下达的全部19项任务。该省明确未来重点任务是继续严格管理渔船队，尤其是不具备作业条件的渔船，坚决禁止其出海捕捞；对所有出入港渔船实现100%检查。



总体来看，嘉莱省近年来IUU捕捞防控工作得以认真开展并取得显著成效。省政府已有效满足越南政府和打击IUU捕捞国家指导委员会的大部分要求，尤其是完成渔