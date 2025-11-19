解除IUU“黄牌”警告：同塔省严密监控海上渔船作业

同塔省继续有效开展宣传活动，动员渔民、组织和个人严格遵守法律法规，不违反打击IUU 捕捞的规定，支持船主对海上捕捞渔船进行管控，加强渔船队伍的管理工作并对渔船进行检查与监督。



与此同时，同塔省还切实做好渔业捕捞许可证发放、渔船登记与检验、食品安全认证、渔船航程监控设备安装等工作，确保100%出海渔船均依法完成登记、检验、标识、申请许可证并安装监控设备，并从离港到返港监控设备全程24小时保持开启状态。



值得注意的是，同塔省与海警第三区和第四区司令部密切协同，及时处置海上突发情况，杜绝同塔省渔船进入外国海域非法捕捞。



同塔省严格落实水产品鉴定、认证和可追溯性工作，坚决处理违法行为；并确保在水产品溯源系统（eCDT）上申报全部信息。



同塔省人民委员会副主席阮成耀透露，自2024年以来，该省未发生渔船在外国海域非法捕捞现象。



目前，同塔省共有1507艘渔船完成登记，达100%；已为全部1298艘正在作业渔船发放许可证；全部897艘正在作业的渔船均已安装航程监控设备。



同塔省拥有两个二类渔港，其基础设施及设计能力满足水产品卸载需求。该省已完善渔港信息技术基础设施的升级改造项目。自2024年以来，渔港办理入港手续次数共9188次，水产品卸港量达78610吨。



同塔省全部28家水产品收购与加工企业均已按规定实施水产品卸港量监督工作，并在eCDT系统上申报水产品溯源资料，达100%。（完）

越通社